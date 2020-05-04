Артистка Тина Кароль стала объектом разгромной критики детской писательницы Ларисы Ницой

Гнев общественного деятеля спровоцировала новая песня Тины и Дана Балана звезд «Помнишь», которую они исполнили на русском языке. Все, что думает по этому поводу, Ницой изложила на своей странице в Фейсбуке, передает Politeka.net.

По ее словам, она испытывает отчаяние.

«Ну сколько! Сколько можно просить! Прекратите наполнять Украину чужим языком. Ну сколько можно молить, убеждать! Тем языком, которым вы запели, есть кому творить и без вас, Тина! Ну сколько можно всех спрашивать! До каких пор вам, звездам украинской попсы, будет безразлично, будет какая разница? Ну почему же вы такие толстокожие? Почему же такие глухие? Почему же так равнодушны?», – спрашивает она.

Она подчеркивает, что своим талантом украинские звезды наполняют «московитскую» культуру, а не отечественную.

«Зачем она нам, русская культура, в Украине? Сколько было убито талантливых украинских создателей, чтобы вы творили на русском? Вы и творите. Вам Леонтович не снится? Вам Ивасюк не мерещится? За вами сотни других, уничтоженных и убитых, не ходят тенью?», – пишет Ницой.

Она уверена, что пока такие звезды, как Тина, будут исполнять русские песни, мы никогда не построим свое государство:

«Карабкаешься, карабкаешься вверх, к заветной Украине - а тебя бац, куда это ты? За ногу цап. Ану назад! Слушай русское. Люби русское. Увлекайся русским».

Писательница отмечает, что даже когда украинцы по чуть-чуть начинают петь на родном языке, появляется очередной Дан Балан со своими русскими песнями.

По ее словам, в Италии или во Франции подобного терпеть бы не стали, а в Украине можно все.

Ницой раскритиковала Кароль за то, что та не предложила перевести песню на украинский язык и порадовать земляков.

Она отмечает, что Кароль не выступает в России, не продвигает идеи «русского мира», однако песня, исполненная ею на русском языке, распространяется по Украине.

«Ее подхватывает телевидение. Хорошая песня. Московитской. Больно», – закончила свой пост автор.

Напомним, Ницой озвучила свои условия жителям Донбасса.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой потрясла признанием, всплыла правда.