Лолита Милявская, Наташа Королева и Татьяна Овсиенко спели вместе украинскую песню

Лолита опубликовала архивные кадры 1996 года, где будущие звезды еще были совсем молоды. Видео было с предвыборного концертного тура в поддержку Бориса Ельцина, о чем сказала Милявсская. На записи девушки находятся в неизвестном помещении уставшие и изможденные после выступления. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вот это воспоминание 1996 года. Спасибо Андрею Гусеву за сохраненное видео. Да, это тур "Голосуй или сядешь на кол", как мы его называли в шутку!!! Огромное ему спасибо за 42 дня вместе с моими друзьями не в очень простых условиях физически, но очень теплых и искренних отношениях, которые мы храним до сих пор", — написала Лолита под видео.

В какой-то момент Королева, Милявкая и Овсиенко, которые родились в Украине, начали петь песню: "Ой у гаю при Дунаю соловей щебече".

На фоне можно увидеть и других звезд эстрады еще с молодыми лицами. Там был Киркиров, Леонтьев, Буйнов, Аллегрова, Рыбин и Агутин.

Под видео написала и Королева, которая тоже вспомнила:

"Лола!!! Аааааа ! Как молоды мы были !!!".

Фанаты посмотрели видео почти миллион раз и написали множество комментариев:

"Огонь!) как же порой нам важны прожитые моменты в тёплых воспоминаниях!", "Крутое исполнение!!!!!!!!!", "Мне жаль стало Овсиенко. Такая весёлая и озорная артистка, а сейчас практически нет ее на сцене, тв... зашла ради интереса на страничку, а подписчиков и 8 тысячи нет. Странно все-таки... жаль. Она хороша же".

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