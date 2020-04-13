56-летняя Лолита Милявская приоткрыла завесу тайны по поводу своих новых отношений после грмкого развода со спортсменом и бизесменом Дмитрием Ивановым

Как передает Politeka.net, Лолита приняла участие в шоу певицы Ольги Бузовой, транслируемом в Инстаграм.

Во время перерыва в игре (Бузова и ее гость загадывают друг другу песни, которые надо угадать) знаменитости успели обсудить личную жизнь. Лолите пришлось отвечать на каверзные вопросы Ольги.

Милявская подтвердила, что у нее есть любовник, который моложе ее на 8 лет. При этом артистка отметила, что "дед ей не нужен".

"Он нормальный чувак, состоялся во всех отношениях", – лаконично охарактеризовала певица нового избранника.

Лолита добавила, что любовник – полная противоположность ее экс-супруга Иванова, а также, что он против публичности.

"🤤 Эфир был настолько горяч, что начинали плавится телефоны ☎️ Лолиту очень хотели мои люди и просили в комментариях 🥰😍 Сегодня мы обсудили все и проболтали обо все 🤪", - поделилась Бузова в своем Инстаграм.

Ранее мы сообщали, Лолита на днях впервые показала внешность после пластической операции, которую сделала на карантине.

Милявская пришла на шоу "Вечерний Ургант", где призналась, что "подрезала глаза".

"Это было запланировано. Я сделала пластику из-за того, что у меня растянулась кожа на веках от грима. Благо сейчас нет концертов и телевизионных съемок, поэтому я просто засела после этого, чтобы восстановиться", - сообщила артистка.

Напомним, Лолита внезапно вспомнила о своих корнях и запела на украинском: "Ого, невероятно!"

Как сообщала Politeka, скандальная Лолита накинулась на россиян из-за эпидемии, слов не подбирала: «Больные люди».

Также Politeka писала, как Лолита, Тарзан и другие звезды сходят с ума на карантине: бильярд, "клубничка" и дьявольские обряды.