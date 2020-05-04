Знаменитая украинская певица Настя Каменских сразила сеть подборкой лучших фото
Звезда сегодня празднует день рождения, поэтому все внимание к артистке приковано особенно сильно. Настя славится ведением социальных сетей, любовью представлять провокационные кадры и подборки со сменой имиджа. Этот раз не стал исключением, пишет Рoliteka.net.
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Так, как известно, Каменских является любительницей показать откровенные фото, на которых она с радостью демонстрирует стройную фигуру. Отдых на теплом побережье в открытом купальном костюме, провокационные позы, откровенные, а местами даже вызывающие кадры – все это постоянно привлекает внимание к себе.
Недавно молодая звезда даже устроила марафон по похудению и раскрыла секреты собственного питания.
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Ранее Потап решил ответить в программе «Зірковий шлях», решение его супруги делиться с публикой весьма жаркими и даже откровенными кадрами.
К примеру, только во время последнего отпуска звезда представила серию кадров в новых бикини и сверкнула полупрозрачным костюмом на концерте:
«Если мы друг друга любим, то почему уже цепляться, если она артистка. Я человек уверенный. Не в себе, в своей любви. Поэтому я позволяю ей все», – спокойно отметил Потап в шоу.
Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.
Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.
Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть