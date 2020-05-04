Знаменитая украинская певица Настя Каменских сразила сеть подборкой лучших фото

Звезда сегодня празднует день рождения, поэтому все внимание к артистке приковано особенно сильно. Настя славится ведением социальных сетей, любовью представлять провокационные кадры и подборки со сменой имиджа. Этот раз не стал исключением, пишет Рoliteka.net.

Так, как известно, Каменских является любительницей показать откровенные фото, на которых она с радостью демонстрирует стройную фигуру. Отдых на теплом побережье в открытом купальном костюме, провокационные позы, откровенные, а местами даже вызывающие кадры – все это постоянно привлекает внимание к себе.

Недавно молодая звезда даже устроила марафон по похудению и раскрыла секреты собственного питания.

Предлагаем вам вспомнить топ самых соблазнительных кадров звезды за последнее время в честь 33-летия артистки.

Ранее Потап решил ответить в программе «Зірковий шлях», решение его супруги делиться с публикой весьма жаркими и даже откровенными кадрами.

К примеру, только во время последнего отпуска звезда представила серию кадров в новых бикини и сверкнула полупрозрачным костюмом на концерте:

«Если мы друг друга любим, то почему уже цепляться, если она артистка. Я человек уверенный. Не в себе, в своей любви. Поэтому я позволяю ей все», – спокойно отметил Потап в шоу.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть