Культовая украинская актриса Ольга Сумская поделилась своим снимком топлес со съемок фильма

53-летняя актриса полюбилась многим своей ролью «Роксоланы» и с тех пор стала считаться одной из самых красивых женщин Украины. Как сообщает Politeka.net, звезда решила вспомнить дни былой славы и поделилась в своем Инстаграм откровенным архивным снимком.

На фото Сумская позирует топлес. Актриса прикрывает обнаженную грудь руками и пристально смотрит в камеру. Ее образ дополняет ненавязчивый макияж и копна завитых волос.

Сумская пояснила, что это – кадр из фильма «Гоголь ближайший», в котором она исполнила роль мадам Фаталь. Фильм вышел на экраны в 2009 году и Сумская исполнила в нем эпизодическую роль.

Ранее мы писали о том, что Сумская показала, как выглядит ее муж дома на самоизоляции.

Забавное видео она опубликовала в сторис на своей странице в Интстаграм. Сумская с полотенцем на голове навела камеру на своего мужа, актера Виталия Борисюка. Актер находился не в самом фотогеничном состоянии. Его волосы были растрепаны так сильно, что он походил на домового. Кроме этого, артист был голым. Сумская навела на него камеру со словами: «О боже, кто это», и начала смеяться.

Поклонники не смогли прокомментировать сторис, так как там нет такой опции.

Напомним, Сумская ошарашила снимком голого заросшего мужа, кадры облетели сеть.

Как сообщала Politeka, Ольга Сумская показала взрослых дочерей, поразив редкими кадрами.

Также Politeka писала, что Сумская воспела подвиги украинских защитников на Донбассе.