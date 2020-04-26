Легендарная украинская актриса Ольга Сумская показала неожиданные снимки в компании своих дочерей

Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская актриса Ольга Сумская в свои 53 года восхищает цветущим внешним видом, стройной фигурой и неувядающей красотой. Поклонники звезды уверяют, что она вообще не стареет, что недавно в очередной раз подтвердила, показав архивное фото в компании своих дочерей - и по мнению фанов, со времен молодости практически не изменилась

Старшая дочь Антонина Паперная живет с семьей за границей, поэтому ее звездная мама очень скучает по ней и частенько публикует совместные фотографии. Сегодня, день дочерей, поэтому актриса решила поздравить своих любимых дочек Анну и Тоня с этим праздником.

Кроме того, она показала семейные кадры с дочерьми. Атмосферными кадрами Сумская поделилась на своей странице в Instagram.

Мама и дочки позировали в элегантных нарядах: платьях рубашках разных оттенков от белого до бежевого. На других снимках можно увидеть сестер Анну и Тоню, которые вырядились в нежные цветочные платья, подчеркивающие красоту девушек. На всех снимках дочки и их мать счастливо улыбаются.

"День дочурок!👩🏼👩🏻 Мои дочери,мое счастье @tonya_papernaya❤️ @annborisyuk ❤️!О чем я часто думаю?Надо было еще рожать!👼", - подписала Сумская под соответствующими снимками.

"Красавицы ❤️", "Какие вы все красивые💖🌹🌹🌹", "Очень красивые дочки,как и мама", "Красавицы! Вы как три сестренки!👍", "Подружки красавицы👍", "Прекрасные, красивые женщины ✨", "Одна девочка копия мама, втора-папа☺️", "Практически не изменились".

Напомним, что беременная дочь Сумской Антонина Паперная устроила пикантную фотосессию в кружеве: "Захотелось сладкого".

Как сообщала Politeka, Ольга Сумская показала семейные фото и поразила переменами во внешности: "Шикарная женщина".

Также Politeka писала, что Сумская озадачила болезненным видом в маске, появилось фото: "В больнице?".