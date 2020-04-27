Известная украинская актриса Ольга Сумская показала, как выглядит ее муж дома на самоизоляции

Забавное видео она опубликовала в сторис на своей странице в Интстаграм, передает Politeka.net. Сумская с полотенцем на голове навела камеру на своего мужа, актера Виталия Борисюка. Актер находился не в самом фотогеничном состоянии. Его волосы были растрепаны так сильно, что он походил на домового. Кроме этого, артист был голым. Сумская навела на него камеру со словами: «О боже, кто это», и начала смеяться.

Поклонники не смогли прокомментировать сторис, так как там нет такой опции.

Как известно, Виталий Борисюк и Ольга Сумская поженились в 1996 году. До этого Сумская была замужем за другим актером, в браке с которым родилась дочь Антонина Паперная. Сегодня дочка Сумской замужем за российским актером. Матери Антонина уже подарила двоих внуков.

Брак с Борисенко оказался очень крепким. Пара все делает вместе и часто появляется в соцсетях друг у друга. У них есть дочь Анна, родившаяся в 2002 году.

Ранее мы писали, что Ольга Сумская поделилась ярким фото, на котором позирует в красной кофточке и юбке разных цветов. Волосы Сумская решила оставить распущенными. Ольга стояла возле штор из пасхальных яичек.

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