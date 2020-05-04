Известная актриса Инна Белоконь, которая играет роль мамы Верки Сердючки, показала себя в знаменитом головном уборе

На фото Инна позирует со звездой, которую обычно носит Верка Сердючка, сценический образ Андрея Данилко. Белоконь позировала в гримерке, а на фоне можно увидеть зеркало, а также алкогольные напитки и нарезку. Фотография получилась довольно интересной, ведь не так много закулисных снимков попадают в сеть. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан страничку Верки Сердючки.

"Мне писали что у Инны день рождение в марте, все таки в октябре оказалось ох этот интернет.. Этот лживый.

Когда не пишут не правильную информацию об Д.Р", - жаловался администратор на обман с праздником.

Ранее мы сообщали, что украинский артист Андрей Данилко, который выступает в роли эксцентричной певицы Верки Сердючки, недавно дал интервью, в котором проболтался об интересном.

Ведущий сыграл с интервьюируемым в игру: "Соври мне". По правилам, певец должен был соврать Демину.

Так, на вопрос о более близких отношениях между Данилко и Белоконь, первый внезапно ответил: "Нет", а далее со смехом добавил: "Вот это я ляпнул, конечно.

Сообщалось, что сценическая мама украинский исполнительницы Верки Сердючки Инна Белоконь показала, как отдыхает за границей.

Так, на одном из снимков Инна позирует вместе с подругой, которая что-то кушает. А на другой – элегантно задирает ногу, выставив напоказ идеальное тело. При этом Белоконь не забывает про самоиронию.

Напомним, мама Верки Сердючки показала своего мужа и удивила видом в реальной жизни

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