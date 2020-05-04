На российского певца Филиппа Киркорова накинулись в сети, призвав его "быть мужиком и не истерить"

Артист вызвал врача, чтобы тот взял анализы у всех проживающих в особняке, из-за опасности подхватить китайский вирус. Как передает Politeka.net, Киркоров поделился свежим роликом в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показал всю процедуру (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Так, певец появился в кадре в слегка растрепанном виде в халате. Сначала медик длинной палочкой взяла анализы у него, затем у детей и отца. По словам Киркорова, результаты должны быть известны на следующий день.

Поклонники моментально кинулись обсуждать увиденное. Некоторые подметили, что артист поспешил провериться сразу после дня рождения (30 апреля ему исполнилось 53 года). Однако, среди пожеланий здоровья, на удивление, многие отреагировали весьма гневно.

"Дай Бог чтобы у вас был отрицательный результат❤️"

"Тут все не больно выглядит. Где то видел куда больнее берут анализ этого"

"После днюхи решили провериться😁"

"Зачем ? Для хайпа? Есть он у Вас или нет Вы по любому рано или поздно узнаёте 🤦🏻‍♀️"

"А в Саратове и не только, тестов для больных даже нет!!!"

"Ндааа, Филя вы тоже этим страдаете, нету же никакой ковид19, ужас, зачем париться, я думаю зря вы переживаете, просто питайтесь правильно, соблюдайте чистоту, и занимайтесь спортом, и все"

"Уважаемый Филипп Киркоров...давайте и дальше вы будете мужчиной. . без этих истерик"

Ранее мы сообщали, заросший Киркоров взбудоражил постельными фото, опубликованными в "сториз". Филипп был без одежды и лежал в кровати. Одной рукой он прикрыл глаз и при этом открыл рот.

"Оставайтесь дома", - подписал фото Киркоров.

Напомним, горячий Артур Пирожков показал, как его жена развлекается с Киркоровым

Также Politeka писала, что Полякова неожиданно поведала украинцам, за что надо любить Киркорова

А еще Politeka сообщала, что экс-любовник Королевой поведал о печальном дне рождения Киркорова