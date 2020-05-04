Спустя годы после свадьбы британского принца Уильяма и Кейт Миддлтон, всплыли интересные подробности

Известно, что будущие супруги много лет встречались перед тем, как сыграть свадьбу. Как оказалось, на это есть причина.

Королевский эксперт Кати Николл в своей книге The Making of a Royal Romance (Тайны королевского романа) утверждает, что принц медлил со свадьбой из-за родителей.

Эксперт уверен, что герцога Кембриджского никтоне заставлял жениться и все ждали, когда он "созреет" для этого.

Тем временем внук королевы не решался узаконить отношения с Кейт из-за того, что опасался повторить судьбу отца и матери. Эксперт уверен, что Уильям знал, что его отца вынудили поскорее жениться на Диане, поскольку ее считали подходящей для него женой. В итоге из этого ничего не получилось, ведь пара после рождения двоих детей, рассталась.

Отметим, что принц Уильям сделал предложение Кейт Миддлтон во время поездки в Кению. Пара сообщила о помолвке в ноябре 2010 года.

Тогда отец Уильяма, принц Чарльз, пошутил, что пара довольно долго готовилась к этому моменту.

Напомним, единственная дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма на днях отметила свой первый юбилей – девочке исполнилось 5 лет.

По такому случаю пресс-служба Кенсингтонского дворца обнародовала фотографию юной наследницы британского престола.

Пользователи сети с восторгом комментировали фото девочки, отметив, что ребенок растет настоящей красавицей.

Ранее сообщалось, что 23 апреля сын Кейт Миддлтон, Луи, отметил свой второй день рождения.

Самый младший ребенок в семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма занимает пятое место в линии наследования британского престола.

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели