19-летняя французская модель Тилан Блондо, которую с детства заслуженно называют "самой красивой девочкой в мире", потрясла изумительными кадрами отдыха в Сен-Тропе

Как передает Politeka.net, Тилан опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, сделанный в некогда рыбацком городке, превратившимся в настоящее время в фешенебельный курорт.

Для эффектных снимков модель спустилась к воде. Так, Блондо позировала в свободной, местами "рваной", футболке серого цвета. С распущенными волосами, без тени косметики, красотка немного задрала футболку, показав загорелые ножки - "малышка выросла".

На другом снимке Блондо запечатлили на краю камней, уходящих в воду. Девушка предстала в худи и шортиках. Было видно, как она пыталась держать баланс, чтобы не рухнуть в море.

На еще одном снимке Тилан засняла свою тень. Даже тут ее стройности можно позавидовать.

За несколько минут армия поклонников успела поставить более 2 000 "лайков", а также засыпать юную прелестницу комплиментами.

"Великолепная 😍"

"Сен-Тропе, моя прекрасная Тилан ??? @thylaneblondeau Я скучаю по нему слишком много ❤️"

"😍❤ такая милая ❤"

Ранее мы сообщали, Тилан не постеснялась показать себя в необычной позе, выставив снимок в "сториз". Карантин повлиял и на модель - теперь вместо гламурных фотосессий, девушка публикует домашние фото и каждый раз пытается придумать что-то новенькое. В тот раз она предстала в коротких черных шортиках, которые обтянули ее упругие бедра, черной толстовке и зеленых кроссовках.

Девушка эффектно присела перед зеркалом, сфотографировав свое отражение - "ничего себе!" Красотка при этом закрыла глаза и надула губки, будто бы спит. Она даже подписала "zzz" - так в иностранных комиксах обозначают звук храпа.

Напомним, самая красивая девочка в мире засветила сочные формы без нижнего белья.

Как сообщала Politeka, самая красивая девочка в мире показала, за что получила свой титул.

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