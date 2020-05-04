19-летняя французская модель Тилан Блондо, которую с детства заслуженно называют "самой красивой девочкой в мире", потрясла изумительными кадрами отдыха в Сен-Тропе
Как передает Politeka.net, Тилан опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, сделанный в некогда рыбацком городке, превратившимся в настоящее время в фешенебельный курорт.
Для эффектных снимков модель спустилась к воде. Так, Блондо позировала в свободной, местами "рваной", футболке серого цвета. С распущенными волосами, без тени косметики, красотка немного задрала футболку, показав загорелые ножки - "малышка выросла".
На другом снимке Блондо запечатлили на краю камней, уходящих в воду. Девушка предстала в худи и шортиках. Было видно, как она пыталась держать баланс, чтобы не рухнуть в море.
На еще одном снимке Тилан засняла свою тень. Даже тут ее стройности можно позавидовать.
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За несколько минут армия поклонников успела поставить более 2 000 "лайков", а также засыпать юную прелестницу комплиментами.
"Великолепная 😍"
"Сен-Тропе, моя прекрасная Тилан ??? @thylaneblondeau Я скучаю по нему слишком много ❤️"
"😍❤ такая милая ❤"
Ранее мы сообщали, Тилан не постеснялась показать себя в необычной позе, выставив снимок в "сториз". Карантин повлиял и на модель - теперь вместо гламурных фотосессий, девушка публикует домашние фото и каждый раз пытается придумать что-то новенькое. В тот раз она предстала в коротких черных шортиках, которые обтянули ее упругие бедра, черной толстовке и зеленых кроссовках.
Девушка эффектно присела перед зеркалом, сфотографировав свое отражение - "ничего себе!" Красотка при этом закрыла глаза и надула губки, будто бы спит. Она даже подписала "zzz" - так в иностранных комиксах обозначают звук храпа.
Напомним, самая красивая девочка в мире засветила сочные формы без нижнего белья.
Как сообщала Politeka, самая красивая девочка в мире показала, за что получила свой титул.
Также Politeka писала, что самая красивая девочка в мире эффектно присела и оголила части тела.