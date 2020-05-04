35-летний украинский актер, ведущий "Евровидения" и финалист шоу "Танці з зірками" Владимир Остапчук умилил трогательными моментами с малышом

Как передает Politeka.net, знаменитость поделился свежими кадрами в "сториз" в Инстаграм, на которых предстал вместе с двухлетним сыном Эваном-Александром.

"Наконец-то масики вернулись от бабушек. Папа скучал", - подписал фото ведущий.

Так, на кадрах, сын залазит на сидящего папу, визжит и кидается, с легкостью его "поборов". При этом Владимир повернул камеру к старшей дочке Эмилии, которая смотрела телевизор, и позвал на помощь.

Напомним, в конце 2019 года стало известно о расставании Остапчука с женой Еленой Войченко. Их развод оброс обоюдными упреками и скандалами. Шумиха продолжалась несколько месяцев, особенно после того, как экс-супруга вывалила "грязные" подробности на всеобщее обсуждение. В частности, она обвинила бывшего в частых изменах, и даже упрекнула в том, что он не помогал в воспитании детей.

Ранее мы сообщали, Остапчук удивил кадрами с новой пассией. Ходят слухи, что его возлюбленной является 33-летняя девушка Кристина, работающая нотариусом.

Так, Владимир предстал на кадрах в необычной позе. Он лежал на животе с запрокинутыми на плечи женскими ногами - кому именно принадлежат прелести - остается загадкой, лица красотки, как в прочем и остального тела, не видно. Девушка смело расставляет ножки и "танцует" в такт музыке. В комментариях пользователи предположили, что хозяйкой ножек может быть упомянутая подружка Остапчука, его бывшая жена Елена Войченко или даже украинская певица Оля Полякова.

Напомним, Остапчук засветил детей Киркорова и угодил в новый скандал: «Вова, ты гонишь?»

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