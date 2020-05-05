Такой звезду еще не видели

Бывший коллега Меган Маркл по съемкам выдал все секреты бывшей герцогини

Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Информатором журналистов оказался оператор, который работал над популярным сериалом Форс-мажоры.

По его словам, уже тогда Меган Маркл вела себя неподобающе высокомерно.

«С ней было почти невозможно общаться из-за грубости и требовательности к остальным», — признался оператор, который раскрыл все детали на условиях анонимности.

Выяснилось, что до встречи с Гарри актриса уже имела прозвище "Принцесса", поскольку вела как суперзвезда, требовала дорогого шампанского и обязывала режиссеров сериала "Форс-мажоры" утверждать каждую сцену с ней лично.

А еще, как рассказал в комментарии журналистам оператор, Меган Маркл ввела странное правило — никогда не снимать ее голые ноги. За шесть лет совместной работы он понял, что звезда Голливуда сильно комплексует по поводу внушительных шишек на ступнях.

Ранее мы рассказывали о том, что Меган Маркл и принц Гарри хотят снова пожениться.

Супруги хотят организовать праздник на берегу океана в Калифорнии. На место церемонии смогут попасть все, кто не смог посетить королевскую свадьбу в Великобритании.

Торжество будет символизировать для их семьи новое начало, но и не только это. Таким образом принц Гарри готовится заполучить американское гражданство, с которым он сможет спокойно работать.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри раскрыли главную тайну о своем сыне.

Как сообщала Politeka, Меган Маркл оказалась не той, за кого себя выдает, документ слили в сеть: "до сих пор числится...".

Также Politeka писала, что Меган Маркл раздавлена, бегство из дворца обернулось новыми проблемами.