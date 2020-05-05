Бывший коллега Меган Маркл по съемкам выдал все секреты бывшей герцогини
Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.
Информатором журналистов оказался оператор, который работал над популярным сериалом Форс-мажоры.
По его словам, уже тогда Меган Маркл вела себя неподобающе высокомерно.
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«С ней было почти невозможно общаться из-за грубости и требовательности к остальным», — признался оператор, который раскрыл все детали на условиях анонимности.
Выяснилось, что до встречи с Гарри актриса уже имела прозвище "Принцесса", поскольку вела как суперзвезда, требовала дорогого шампанского и обязывала режиссеров сериала "Форс-мажоры" утверждать каждую сцену с ней лично.
А еще, как рассказал в комментарии журналистам оператор, Меган Маркл ввела странное правило — никогда не снимать ее голые ноги. За шесть лет совместной работы он понял, что звезда Голливуда сильно комплексует по поводу внушительных шишек на ступнях.
Ранее мы рассказывали о том, что Меган Маркл и принц Гарри хотят снова пожениться.
Супруги хотят организовать праздник на берегу океана в Калифорнии. На место церемонии смогут попасть все, кто не смог посетить королевскую свадьбу в Великобритании.
Торжество будет символизировать для их семьи новое начало, но и не только это. Таким образом принц Гарри готовится заполучить американское гражданство, с которым он сможет спокойно работать.
Напомним, Меган Маркл и принц Гарри раскрыли главную тайну о своем сыне.
Как сообщала Politeka, Меган Маркл оказалась не той, за кого себя выдает, документ слили в сеть: "до сих пор числится...".
Также Politeka писала, что Меган Маркл раздавлена, бегство из дворца обернулось новыми проблемами.