Звезда "Квартала 95" Елена Кравец поделилась счастливыми моментами из жизни

Фото, на котором артистка показала своего трехлетнего сына Ваню, а также роскошный дом на берегу реки, появилось в ее Instagram, пишет Politeka.net.

Известно, что популярная украинская шоувумен и звезда студии «Квартал 95», как и все украинцы, сидит дома на карантине. Сейчас артистка очень много времени проводит со своей семьей.

Еще в августе 2016 года звезда родила двойняшек Катю и Ваню, которые уже заметно подросли. Также у Кравец есть старшая дочь Мария, которая пробует себя в качестве модели.

«Мам, солнышко на ночь не смотрит мультики. Оно смотрит на воду и на меня», - подписала снимок артистка.

Пользователи не прошли мимо и отреагировали на новое фото Елены.

«А летом двери открыл.. и бульк! Какая красота!!😍😍», «Милое фото, спасибо❤️🍓❤️🍓», «Красиво», «Какая красота»,«Какая милота» - восторгаются в сети.

До этого Кравец рассказала, что придерживается карантина и сидит дома, но иногда все же приходится выходить.

«Иногда выхожу с детьми. Хожу в магазин. Просто хожу. Хожу на массаж. Чиню себе спину. Занимаюсь пилатесом. Читаю», - рассказала артистка.

Кравец не стала вдаваться в подробности, что именно случилось с ее спиной, но стает понятно, что проблема серьезная, раз актриса ходит к специалистам даже во время карантина.

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