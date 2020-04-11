Звезда "Квартала 95" Елена Кравец поделилась счастливыми моментами из жизни
Фото, на котором артистка показала своего трехлетнего сына Ваню, а также роскошный дом на берегу реки, появилось в ее Instagram, пишет Politeka.net.
Известно, что популярная украинская шоувумен и звезда студии «Квартал 95», как и все украинцы, сидит дома на карантине. Сейчас артистка очень много времени проводит со своей семьей.
Еще в августе 2016 года звезда родила двойняшек Катю и Ваню, которые уже заметно подросли. Также у Кравец есть старшая дочь Мария, которая пробует себя в качестве модели.
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«Мам, солнышко на ночь не смотрит мультики. Оно смотрит на воду и на меня», - подписала снимок артистка.
Пользователи не прошли мимо и отреагировали на новое фото Елены.
«А летом двери открыл.. и бульк! Какая красота!!😍😍», «Милое фото, спасибо❤️🍓❤️🍓», «Красиво», «Какая красота»,«Какая милота» - восторгаются в сети.
До этого Кравец рассказала, что придерживается карантина и сидит дома, но иногда все же приходится выходить.
«Иногда выхожу с детьми. Хожу в магазин. Просто хожу. Хожу на массаж. Чиню себе спину. Занимаюсь пилатесом. Читаю», - рассказала артистка.
Кравец не стала вдаваться в подробности, что именно случилось с ее спиной, но стает понятно, что проблема серьезная, раз актриса ходит к специалистам даже во время карантина.
Напомним, Елену Кравец из "Квартал 95" спасают врачи: что известно о состоянии артистки.
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