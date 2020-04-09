Елена Кравец из «Квартала 95» показала, как отдыхает от домашней суеты на карантине

Популярная украинская юмористка и звезда студии «Квартал 95» в эти дни сидит дома на карантине со своей семье. Помимо старшей дочери Марии она воспитывает трехлетних двойняшек – Ивана и Екатерину. Во время карантина она проводит с детьми особенно много времени и, судя по всему, периодически артистке хочется просто побыть одной.

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм Кравец опубликовала серию шутливых видео, на которых показала, как прячется ото всех в своей спальне.

«Я научилась прятаться от детей. Закрываюсь в спальне и тихонечко лежу или читаю, или сплю. Очень тихонечко. Ну, они думают, что мы в прятки играем. А я просто научилась прятаться. В общем я на само-самоизоляции. Залишайся в спальні», - рассказывает актриса.

Во время ее рассказа на видео видно только голову Кравец. Все время артистка говорит исключительно шепотом, а периодически у нее вырывается нервный смех. Очевидно, это видео было снято с ноткой иронии и усталости от постоянного нахождения дома с озорными детьми.

До этого Кравец рассказала, что придерживается карантина и сидит дома, но иногда все же приходится выходить.

«Иногда выхожу с детьми. Хожу в магазин. Просто хожу. Хожу на массаж. Чиню себе спину. Занимаюсь пилатесом. Читаю», - рассказала артистка.

Кравец не стала вдаваться в подробности, что именно случилось с ее спиной, но стает понятно, что проблема серьезная, раз актриса ходит к специалистам даже во время карантина.

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