Ани Лорак поделилась стильными снимками подросшей дочери, превратившейся в копию отца

Знаменитая певица любит баловать фанатов собственными кадрами из фотосессий и простыми фото из отдыха. Не забывает при этом Каролина хвастаться кадрами подросшей дочери, которая вызывает немалый восторг среди фанатов, сообщает Politeka.net.

Отметим, после развода с Муратом Налчаджиоглу Каролина решила разделить время отца и свое, которое они будут уделять малышке. Пара поочередно смотрит за Софией, уделяя той все свободное время. Повзрослевшая девочка все больше привлекает внимание пользователей социальной сети Инстаграм к себе.

Как известно, сейчас Лорак чаще делится с поклонниками соответствующими кадрами.

По мнению поклоннико, девочка превращается в копию отца-изменщика, который покинул семью после скандала с его похождениями в его же клубе. Мурат последние годы не скрывал свое увлечение блондинками-моделями. Время от времени в Сети появлялись фотографии бизнесмена в обнимку с девушками. Именно после этого Каролина и подала на развод.

Ребенок же пары купается в любви и внимании, пара не стала ограничивать общение друг друга с ребенком. Впрочем, далеко не все поклонники Лорак хвалят ее ребенка, критикуя малышку за внешний вид.

Ранее мы писали, что Лорак показала в социальной сети Инстаграм необычное видео с повзрослевшей красавицей-дочерью Софией.

В Москве прошла премьера мультфильма «Тролли. Мировой тур». По этому поводу звезда с гордостью показала дочь в образе принцессы. Образ дополнили белые кроссовки. Личико Софии украшали стразы.

«Моя талантливая, харизматичная, зажигательная, маленькая Артистка», – коротко подписала новый ролик в Инстаграм Каролина. Пользователи тут же отреагировали и написали сотни комментариев в адрес мамы и дочери.

Напомним, Лорак показала повзрослевшую дочь в образе стильной принцессы.

Как сообщала Politeka, Лорак с дочерью засветилась с известным красавчиком, Лазарев кусает локти: "Каролина, определись".

Также Politeka писала, что дочь Ани Лорак сильно скорчилась и поразила видом рядом с детьми Киркорова.

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