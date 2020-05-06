З1-летняя модель и инстадива Полина Логунова, жена украинского актера Дмитрия Ступки, изумила пленительным образом

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, которое сопроводила философскими мыслями.

Так, Полина позировала за стеклом в узких черных штанах с высокой талией и бежевом гольфе, который бесцеременно задрала, сверкнув кружевным топом. Невозможно устоять перед такой пикантной деталью. Девушка уложила распущенные волосы на плечи и томно приоткрыла ротик, устремив свой взгляд куда-то вдаль.

Ее тонкая талия, широкие бедра и романтический образ в целом сделали свое дело: за несколько часов пост собрал почти тысячу "сердечек".

"Все мы такие разные, если почитать комментарии, это наглядно видно, у каждого ведь свой опыт и своя боль, какая у вас, будет видно по понравившимся больше всего цитратами, пишите в комментах ✅😘", - подписала фото Логунова, добавив несколько жизнеутверждающих цитат, из которых, по ее просьбе, фолловеры должны выбрать одну или несколько, что ближе всего им.

Ранее мы сообщали, горячая брюнетка взбудоражила смелым фото и не менее жаркой позой. Полина примерила эффектное нижнее белье и присела на краешек кресла, широко расставив ноги. Жена Ступки прикрыла зону декольте распущенными волосами. При этом девушка немного смущенно улыбалась.

"Господи, какая же вы красивая!Я вас очень сильно люблю ❤️"; "Какая вы умница!!! Очень рада за Вас☺️ Пусть все всегда получается🌼", - писали в комментариях.

Также мы рассказывали, что Логунова окончательно избавилась от излишней скоромности и покорила видео в латексе и прозрачном белье. Стройная красотка задрала ногу и томно посмотрела в камеру.

Напомним, обнаженная жена Ступки выставила напоказ все свои прелести: «Вот это формы!»

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