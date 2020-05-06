Однажды посетив Эфиопию, голливудская актриса Анджелина Джоли решила удочерить маленькую Захару
Шестимесячная малышка привлекла внимание звезды тем, что не плакала в толпе детей, а молча смотрела на нее. Захара выглядела истощенной и больной.
Мать девочки была совсем юной и нищей, поэтому отдала ребенка в детский дом. Джоли решила забрать крошку к себе домой.
Захара стала вторым ребенком, которого актриса взяла из детского дома. Девочка, по фамилии Джоли-Питт, везде ходила со своими родителями.
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К началу 2007 года объявилась родная мать Захары, которая потребовала встречи с дочерью, однако ее никто не подпустил к ребенку.
Сейчас Захаре 15 лет, она стала прекрасной девушкой. Красотка посещает мероприятия с матерью и всегда дружелюбно улыбается. В сети даже считают, что Захара - это юная версия Наоми Кэмпбелл, найдя между обеими сходство.
После развода Джоли и Питта, Захара одинаково хорошо общается и с мамой и с папой, видно, что дочь очень благодарна им за то, что однажды они ее спасли.
Напомним, Джоли и Питт сейчас стараются не пересекаться на мероприятиях, избегая друг друга. Однако, если вспомнить начало их романа, то можно понять - экс-пара сейчас ведет себя также.
Именно поэтому поклонники и эксперты уверены, что и сейчас пара скрывает свою влюбленность. Предполагается, что Энджи и Брэд развелись для личных целей, но при этом до сих пор живут вместе.
Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли позаботилась о судьбе 20 миллионов школьников, которые не питаются сбалансировано. Так, Джоли направила соответствующему фонду, который поставляет школьные обеды детям из малообеспеченных семей, один миллион долларов.
Напомним, любовник Анджелины Джоли и Синди Кроуфорд прервал молчание, сенсационные откровения.
Как сообщала Politeka, жестокое обращение: Анджелина Джоли не сдержалась и поразила признанием о детях.
Также Politeka писала, что Анджелина Джоли нашла себе нового красавчика, появились фото пары: Питт кусает локти.