Известная телеведущая Анфиса Чехова покрасовалась пышными формами в купальниках

Российская звезда заскучала на карантине и решила поделиться с подписчиками архивными фотографиями с примерки купальников, пишет Politeka.net.

По словам самой Чеховой, эти снимки были сделаны в прошлом году в период, когда она казалась себе особенно стройной. На фотографиях ведущая позирует перед зеркалом в соблазнительных слитных купальниках с глубокими декольте, которые идеально подчеркивают пышную грудь знаменитости.

«Какая же я стройная тогда была», - написала в подписи к снимкам Чехова.

Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Вот это фигура надо тоже браться за свою», «Очень красивая фигура. А первый купальник вообще бомба», «Шкодница», «Фигура огонь», «Ты и сейчас стройная!)) Красивая!», «Анфиса, у Вас замечательная фигура», «Самая обаятельная и привлекательная девушка в России», «Мммм какая булочка», - пишут люди.

До этого мы рассказывали, что Чехова показала себя в домашнем нежном образе.

На кадрах Чехова позирует в полосатой рубашке и домашних тапочках. Анфиса стояла в спальне и рассказывала о постельном белье, которое для себя выбрала. Волосы у звезды в этот раз были распущены.

Звезда немного рассказала поклонникам о своем доме и провела по нему небольшой тур.

Напомним, соблазнительная Анфиса Чехова устроила экскурсию в собственной спальне: "Хочется потрогать".

Как сообщала Politeka, Чехова в кружевной ночнушке распласталась на постели и рассказала о бессонных ночах.

Также Politeka писала, что горячая Чехова затянула свои пышные формы в прозрачное белье: "Божественная Анфисочка".