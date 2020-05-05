Известная телеведущая Анфиса Чехова покрасовалась пышными формами в купальниках
Российская звезда заскучала на карантине и решила поделиться с подписчиками архивными фотографиями с примерки купальников, пишет Politeka.net.
По словам самой Чеховой, эти снимки были сделаны в прошлом году в период, когда она казалась себе особенно стройной. На фотографиях ведущая позирует перед зеркалом в соблазнительных слитных купальниках с глубокими декольте, которые идеально подчеркивают пышную грудь знаменитости.
«Какая же я стройная тогда была», - написала в подписи к снимкам Чехова.
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Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.
«Вот это фигура надо тоже браться за свою», «Очень красивая фигура. А первый купальник вообще бомба», «Шкодница», «Фигура огонь», «Ты и сейчас стройная!)) Красивая!», «Анфиса, у Вас замечательная фигура», «Самая обаятельная и привлекательная девушка в России», «Мммм какая булочка», - пишут люди.
До этого мы рассказывали, что Чехова показала себя в домашнем нежном образе.
На кадрах Чехова позирует в полосатой рубашке и домашних тапочках. Анфиса стояла в спальне и рассказывала о постельном белье, которое для себя выбрала. Волосы у звезды в этот раз были распущены.
Звезда немного рассказала поклонникам о своем доме и провела по нему небольшой тур.
Напомним, соблазнительная Анфиса Чехова устроила экскурсию в собственной спальне: "Хочется потрогать".
Как сообщала Politeka, Чехова в кружевной ночнушке распласталась на постели и рассказала о бессонных ночах.
Также Politeka писала, что горячая Чехова затянула свои пышные формы в прозрачное белье: "Божественная Анфисочка".