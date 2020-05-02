Известная российская телеведущая Анфиса Чехова в белье показала, как выглядит наслаждение

На фото Чехова позирует в прозрачном утягивающем белье, под которым можно увидеть цветочный бюстгальтер. Образ дополнила Анфиса вязанной кофтой, которая свисала с нее. В руках звезда держала бокал с белой жидкостью. Образ девушка дополнила ярким красным макияжем, благодаря чему фото получилось нежным и страстным. Об этом пишет Politeka.net со с сылкой на страничку знаменитости.

"Заласкай меня, или залайкай.

И то и другое годится!

Могу быть твоей виртуальной,

Или реальной девИцей!", - написала стих Чехова.

Фанаты поставили почти 6 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Я лучше залайкаю, потому что заласкать вряд ли получится!", "вкусная", "Какие формы божественные Анфисочка", "Вот это стих - горяч и прекрасен".

Ранее мы сообщали, что 42-летняя Анфиса Чехова, несмотря на карантин, пригласила в дом мужчину и сняла развлечения на камеру.

Красотка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором показала, как занимается йогой вместе с тренером, уроженцем Индии.

Анфиса предстала в красной футболке и лосинах. Наряд идеально подчеркнул ее впечатляющую фигуру с крутыми бедрами и пышным бюстом.

Сначала Чехова сделала легкую разминку, затем тренер помог ей выполнить несколько упражнений посложнее.

Напомним, Анфиса Чехова устала молчать и раскрыла правду о семейной жизни

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