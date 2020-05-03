Известная телеведущая Анфиса Чехова показала себя в домашнем нежном образе

На кадрах Чехова позирует в полосатой рубашке и домашних тапочках. Анфиса стояла в спальне и рассказывала о постельном белье, которое для себя выбрала. Волосы у звезды в этот раз были распущены. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Одна из самых частых просьб в моём директе: «Сделайте пож. виртуальный тур по вашей квартире! Покажите подробней. Хотим рассмотреть!»

До карантина я как раз успела закончить ремонт в спальне. И, вот, наконец,сняла видео про её текстильное оформление", - написала Чехова.

Фанаты посмотрели ролик почти 4 тысячи раз и написали несколько комментариев:

"Так много текстиля! На стене тоже текстиль?", "Очень круто получилось", "Так много текстиля, качество огонь", "У вас потрясающий вкус", "Анфиса, вижу вы так довольны этим текстилем, что захотелось иметь что то подобное дома!", "Так всё нежно и красиво, хочется прямо потрогать".

Ранее мы сообщали, что 42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова, поделилась пикантным снимком в постели.

Красотка была в белой рубашке из шелка с кружевом в районе груди. Тонкая ткань подчеркнула все изгибы красотки.

Анфиса распустила волнистые волосы и улыбнулась, смотря вдаль. Рядом с телеведущей лежал ее домашний питомец.

Напомним, горячая Чехова затянула свои пышные формы в прозрачное белье

А еще Politeka писала, что Чехова встала на четвереньки и без комплексов покрутила пышными формами

Также Politeka сообщала, что Анфиса Чехова устала молчать и раскрыла правду о семейной жизни



