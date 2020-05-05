Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала яркие фото в домашнем виде

Артистка решила вести полезный блог на своей странице в социальной сети Инстаграм, чтобы привлекать внимание фанатов к Инстаграм-профилю и удивлять не только яркими фото, но еще и интересными рассказами, замечаниями и советами. В этот раз девушка порадовала аудиторию новым постом, пишет Politeka

Как известно, Татьяна очень часто удивляет публику яркими кадрами из фотосессий, постановочными кадрами, а также личными фото в смелых образах. После того, как певице пришлось остаться на самоизоляции, несколько часов назад девушка решила публиковать много архивных кадров из отдыха в Инстаграм, чтобы поддерживать внимание аудитории.

Так, звезда представила один из таких фото, на котором показала всю себя сидя за столом в белой кружевной кофточке с яркой улыбкой на лице.

«Как бы выглядело Summer’20 Предлагаю пофантазировать, куда бы мы отправились летом, если бы не ..? Я бы хотела в любимую Италию поесть посты с вином и в Испанию танцевать фламенко с цветком в волосах, ну или хотя бы к родителям в Ростов 🙏🏻 Соскучилась уже 💔 Ну кто куда полетит на радостях?», - написала Татьяна под фото.

Тему под постом Котова тоже решила обсудить пикантную. Она анонсировала эфир с сексологом, который поможет парам, у которых есть проблемы в отношениях.

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