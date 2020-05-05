Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала яркие фото в домашнем виде
Девушка предстала в новой пижамке изумрудного цвета, посветив соблазнительной фигурой и в штанах, и в шортиках.
«Какое фото? Шортики против брюк, что нравится тебе? Кстати, этот сочный цвет Green уже появился в палитре женских пижам моего бренда домашней одежды», - написала Котова в социальной сети.
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Вот что ответили пользователи:
«Мне с брюками нравится, а цвет вообще 🔥», «Очаровательная 💚💚💚💚💚», «Очень,очень красиво!», «Шортики красивее а брюки теплее )❤️», «Мой любимый цвет 💚 хочу с шортиками)», «Вау🔥 Мне больше нравятся шортики😍», «Я люблю шортики😍😍», «Танюш ты просто шикарна».
Как известно, Татьяна очень часто удивляет публику яркими кадрами из фотосессий, постановочными кадрами, а также личными фото в смелых образах. После того, как певице пришлось остаться на самоизоляции, несколько часов назад девушка решила публиковать много архивных кадров из отдыха в Инстаграм, чтобы поддерживать внимание аудитории.
Так, звезда представила один из таких фото, на котором показала всю себя сидя за столом в белой кружевной кофточке с яркой улыбкой на лице.
«Как бы выглядело Summer’20 Предлагаю пофантазировать, куда бы мы отправились летом, если бы не ..? Я бы хотела в любимую Италию поесть посты с вином и в Испанию танцевать фламенко с цветком в волосах, ну или хотя бы к родителям в Ростов 🙏🏻 Соскучилась уже 💔 Ну кто куда полетит на радостях?», - написала Татьяна под фото.
Тему под постом Котова тоже решила обсудить пикантную. Она анонсировала эфир с сексологом, который поможет парам, у которых есть проблемы в отношениях.
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