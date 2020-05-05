Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач насмешил украинцев фотографией с оригинальным «оружием»

Популярный юморист даже на карантине не перестает смешить своих поклонников. Как сообщает Politeka.net, артист поделился новым забавным фото в своем Инстаграм. На снимке Ткач стоит возле окна, вооружившись сушеной щукой. Ткач делает вид, будто «прицеливается», заметив за кадром нечто пугающее.

«Нужно быть всегда начеку…и не попадаться на крючок)))», - с юмором подписал фото артист.

Его поклонники тут же принялись комментировать публикацию.

«Ткач, щука, красавец!», «Юра, ее из лука нужно стрелять!)», «Жене повезло, такой муж приколист», «Похоже кто-то ящиком пива нацелился», «Спокойно и медленно положите щуку, без резких движений!», «Это сколько пива надо что бы съесть эту щуку», «Рембо», - пишут люди.

До этого мы писали, что Ткач обескуражил видео, на котором спел дуэтом хит Оли Поляковой "Королева ночи". Артист опубликовал свежий ролик в своем микроблоге в Инстаграм, на который тут же бурно отреагировали пользователи. Все дело в его пятилетней дочери Лизе, вместе с которой он исполнил известную песню Поляковой. В начале малышка растерялась после слов отца "давай, начинай", но затем быстро подхватила волну и начала петь про "королеву ночи". Юрий при этом ей подпевал, пародируя тоненький голосок.

Оказалось, Лиза даже лучше отца знает слова, поправив его в конце выступления.

Напомним, Ткач из "Квартал 95" показал свою дочь-замену Поляковой, видео взорвало сеть.

Как сообщала Politeka, Полякова в мини-платье засмущала Кошевого и Ткача из "Квартал 95", горячее фото.

Также Politeka писала, что Ткач и Кошевой из Квартал 95 неожиданно вляпались в скандал.