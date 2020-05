View this post on Instagram

"Коли Зеленський був керівником "Кварталу", після кожного концерту з номерами про політиків, мама мені говорила "Саша, вас посадять!". Тепер, коли Володимир Олександрович став президентом, мама дзвонить і каже: "Саша, Зеленський піде, вас посадять!". #розсмішикоміка #рассмешикомика #квартал95 #kvartal95