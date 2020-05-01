Актеры "Квартала 95" Юрий Ткач и Евгений Кошевой попали в скандал на шоу «Рассмеши комика»
В новом выпуске участником программы стал автор студии «Квартал 95» Александр Староминский. Видео опубликовано на официальных страницах проекта в соцсетях. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)
"Когда Зеленский был руководителем "Квартал ", после каждого концерта с номерами о политиках, мама мне говорила: "Саша, вас посадят!". Теперь, когда Владимир Александрович стал президентом, мама звонит и говорит: "Саша, Зеленский пойдет, вас посадят!", - сказал юморист во время выступления.
Ведущим шоу был Юрий Ткач, известный по проектам «Квартала», а оценивали участников певица Оля Полякова и Евгений Кошевой.
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Отметим, зрители обвинили их в нечестности. Многие уверенны, что судьи просто пытались протянуть «своего», при том что шутки вовсе не были смешными.
«Вытянули своего», «Лохотрон, как всегда», «Слабовато. Тянули в открытую», «Не тот юмор», «Пора менять авторов. Где их берут, на Бесарабке, так почём за кило?», «Ну и шлак», «Отстой», «Вопрос есть, а с какой шутки то смеяться?», «Позор так своих провозить», «Плоско», «Не смешно», - возмущаются зрители.
Напомним, изголодавшийся Ткач из "Квартал 95" показал, что вытворяет на кухне: "А как же диета?"
Как сообщала Politeka, дочь Кошевого из «Квартал 95» восхитила изменившейся внешностью: «Как выросла».
Также Politeka писала, что Оля Полякова впервые проговорилась о своем диагнозе, дочь тоже пострадала: «Просто шок».