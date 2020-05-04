36-летний украинский актер и комик Юрий Ткач, звезда "Квартал 95", обескуражил видео, на котором спел дуэтом хит Оли Поляковой "Королева ночи"

Как передает Politeka.net, Ткач опубликовал свежий ролик в своем микроблоге в Инстаграм, на который тут же бурно отреагировали пользователи (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Все дело в его пятилетней дочери Лизе, вместе с которой он исполнил известную песню Поляковой. В начале малышка растерялась после слов отца "давай, начинай", но затем быстро подхватила волну и начала петь про "королеву ночи". Юрий при этом ей подпевал, пародируя тоненький голосок.

Оказалось, Лиза даже лучше отца знает слова, поправив его в конце выступления.

"Трішки лірики ))) Це ж лірика? ))) #крошкаlizi😘 @polyakovamusic", - подписал ролик Ткач.

Пользователи тут же кинулись обсуждать трогательное видео. При чем многие отметили, что у Лизы получается "лучше, чем у Поляковой".

"Так мило поет)🌞"

"Мурахи!!!!! По тілу)😂"

"Это круче оригинальной"

"😂 Маленькая поклоница Поляковой 😂"

"Переплюнула Олю"

"Класний дует😜😜😜"

"Дуже гарно співає Ліза🌹👍"

"какая прелесть ❤️"

"Всё Юрка мы нашли замену Поляковой)))"

Ранее мы сообщали, Ткач умилил фанатов кадром с дочкой в машине. Оба они в этот момент ели конфеты на палочке - вышло весьма забавно. Как уже многие отмечали, Лиза невероятно похожа на своего отца. Так и в этот раз в комментариях не обошлось без сравнений.

"Яблоко от яблони", "Вы такие классные, обожаю вас", "Крошка Лизи", "Как это мило", "Папина дочка", "Какие вы классные, просто супер", "Всегда на позитиве", "Непревзойденные", "Мы все в душе остаемся детьми", - писали под фото.

Напомним, Юрий Ткач из «Квартал 95» похвастался талантом подросшей дочери.

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