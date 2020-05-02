41-летняя украинская певица Оля Полякова обескуражила внешним видом в очередном выпуске шоу "Рассмеши комика"

Как передает Politeka.net, жарким кадром поделились на одной из фан-страничек артистки в Инстаграм. Так, Полякова предстала в дерзком наряде: экстремально коротком платье с "пушистой" юбочкой, кружевной талией и коротким топом, а также высоких сапогах и ярко-желтом пиджаке.

Длинноногая суперблондинка расположилась между коллегой-судьей Евгением Кошевым и ведущим Юрием Ткачом. Судя по выражению лиц мужчин, ей удалось произвести на них сногсшибательный эффект. Артистку, очевидно, реакция Евгения и Юрия ничуть не смутила, тогда как они явно были в шоке - "Оль, разве так можно?"

"Сегодня в «Рассмеши комика» выступит сборная лучших юмористов из Киева, сколько ей удастся заработать своим юмором на доброе дело? 😇🤲🏻 Включайте 1+1 в 18:30! Поднимите себе настроение 😘", - говорится в подписи к фото.

За считанные минуты некоторые фанаты уже успели прокомментировать: "Обязательно буду смотреть. Спасибо за анонс❤". А горячий снимок собрал более 1 000 "лайков".

Ранее мы сообщали, Полякова затронула острый момент в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера". Певица раскрыла, как карантин повлиял на шоу-бизнес в Украине. По словам Оли, вынужденная безработица отбросит шоубиз на 15 лет назад.

"За спинами артистов есть огромный сектор людей, которые сейчас страдают от безработицы. Это танцоры, музыканты, аранжировщики, звукорежиссеры, музыкальные коллективы. Эти люди остались без работы. Они будут вынуждены сменить работу, уйти в курьеры, доставщики, таксисты. Или если повезет, то они уедут заграницу", – эмоционально заявила Полякова.

Позднее певица повторила свои слова в "сториз", добавив, что переживает, в первую очередь не за себя, а за ситуацию в целом.

Напомним, что Маша Полякова напугала нездоровым видом, фото попало в сеть: «Дитя, кто тебя избил?».

А еще Politeka писала, что "Квартал 95" жестко прошелся по Оле Поляковой, видео облетело сеть: "Как же не стыдно".