Жена Евгения Кошевого из студии «Квартал 95» Ксения показала себя в новом стильном образе с пикантной деталью

Ксения Кошевая с недавних пор периодически выступает в роли модели, демонстрируя своим подписчикам разные образы. Как сообщает Politeka.net, жена Кошевого поделилась новой серией фотографий на своей странице в Инстаграм.

На снимках Кошевая позирует в бежевом брючном костюме. Свободный крой наряда выглядит очень стильно и непринужденно, а весь образ завершает одна пикантная деталь: модель не стала ничего надевать под пиджак, оставшись даже без белья.

Поклонники красотки не могли пройти мимо такой серии фотографий.

«Вы там такие красивые», «Красавица, вся в Женю, только настоящего, но в будущем она еще похорошеет», «Шикарная», «Ксюша, ты бомба! Красотка», «Вы красавица», - пишут украинцы.

Ранее мы писали, что Ксения Кошевая поделилась новым фото в Инстаграм.

На снимке Кошевая позирует на природе, сидя на поваленных стволах деревьев. Она одета в стильный брючный костюм с пиджаком свободного кроя. Особую изюминку наряду добавляет тот факт, что под пиджаком у модели нет ничего из одежды, что особенно заметно благодаря глубокому вырезу.

Напомним, жена Кошевого из "Квартал 95" без лифчика показала, чем соблазняет мужа.

Как сообщала Politeka, Кошевой из "Квартала 95" поиздевался над Кличко, полное видео: "Он по жизни тоже такой?".

Также Politeka писала, что подросшая дочь Кошевого из «Квартал 95» померялась красотой с матерью.