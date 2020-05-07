Культовая украинская актриса Ольга Сумская поделилась трогательным фото с двумя повзрослевшими дочерьми
В этот раз актриса сразила счастливым и цветущим видом вместе с уже взрослыми дочками. Ольга предстала в стильном наряде, также, как и ее красавицы-дочки.
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«День дочерей! 👩🏼👩🏻 Мои дочки, мое счастье @ tonya_papernaya❤️ @annborisyuk ❤️! О чем часто я думаю? Надо было еще рожать! 👼 фото от @viva_ukraine_magazine 📸», - написала Ольга под новым постом.
Фанаты звезды не остались равнодушны и принялись спорить, на кого дочери Ольги от разных отцов похожи больше. Многие отметили, что они – полные копии Сумской.
«Какие красотки!!! Старшая дочь на Мишель Пфайфер похожа», «Посмішки у всіх " Сумскі "», «Одна в маму, а інша в батька 😍😍. Вродливі !💃💃», «Пока не понятно, где мама, а где дочки - близнецы Оли», «Ой, все очень похожи на своих пап – значит, счастливые», «Все снимки это просто услада для глаз!😍», «Красотули, как три подружки!!!!!👍💗», «Одна донька схожа на маму, інша на тата. 💕Красуні. Як біжить час».
До этого звезда завела себе маленьких собачек, которые, по ее словам, помогают пережить карантин.
Сумская позировала в желтой ветровке, под которую надела нечто похожее на футболку. Волосы артистки были распущенные. Макияж с акцентом на глаза дополнил образ. Ольга смотрела в камеру и улыбалась.
В руках звезда держала своих маленьких друзей. В посте артистка призналась, что ее питомцы наполняют день любовью и теплом.
"Я вместе с Джессикой и Жасмин призываю вас участвовать в добром деле в нашем флеш-мобе, публиковать свои видео или фото с котиками или собачками, ставить хэштег#ОбєднаніЛюбовю, и за каждый такой пост с хэштегом приюты для животных получат 1 кг корма", - написала известная актриса.
За три часа пост собрал 6000 лайков и много комментариев.
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