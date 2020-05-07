Ольга показала, на кого похожи ее дочери

Культовая украинская актриса Ольга Сумская поделилась трогательным фото с двумя повзрослевшими дочерьми

Артистка многие годы славится своим идеальным уходом за собой и неувядающей красотой. Ольгу Сумскую называют вечной "Роксоланой", ведь когда-то давно она сыграла в культовом фильме в главной роли и покорила сердца украинцев своим идеальным видом. С тех пор 53-летняя звезда стала считаться одной из самых красивых женщин Украины, сообщает Politeka.net.

До этого звезда завела себе маленьких собачек, которые, по ее словам, помогают пережить карантин.

Сумская позировала в желтой ветровке, под которую надела нечто похожее на футболку. Волосы артистки были распущенные. Макияж с акцентом на глаза дополнил образ. Ольга смотрела в камеру и улыбалась.

В руках звезда держала своих маленьких друзей. В посте артистка призналась, что ее питомцы наполняют день любовью и теплом.

"Я вместе с Джессикой и Жасмин призываю вас участвовать в добром деле в нашем флеш-мобе, публиковать свои видео или фото с котиками или собачками, ставить хэштег#ОбєднаніЛюбовю, и за каждый такой пост с хэштегом приюты для животных получат 1 кг корма", - написала известная актриса.

За три часа пост собрал 6000 лайков и много комментариев.

Напомним, что беременная дочь Сумской Антонина Паперная устроила пикантную фотосессию в кружеве

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