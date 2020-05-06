40-летняя украинская телезвезда, ведущая проекта "Х-фактор" Дарья Трегубова обескуражила постельной фотосессией

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в соблазнительном образе. Красотка улеглась в постель в темной маечке (или пеньюаре, более точно невозможно разглядеть) и позировала на животе, оперевшись на локти. Пышный бюст Трегубовой так и норовил "сбежать" из слишком тесногодекольте.

Черно-белые снимки как нельзя лучше передают настроение. На одном из них у Дарьи задумчивый вид, она сплела пальцы и приоткрыла рот, устремив взгляд куда-то в пустоту. Локоны нежными волнами упали ей на плечи. На другом - настроение ведущей резко изменилась: она откинула волосы назад, дерзко взглянула вверх и на ее лице заиграла широкая улыбка.

"Доброе утро! Сегодня один из самых удачных дней месяца для любых начинаний (по лунному календарю😉) Так что делайте то, что давно откладывали. Я тоже буду))", - подписала снимки звезда.

За час пост лайкнули почти тысяча человек, а ведущую засыпали комплиментами.

"😍Красивая!!!"

"Ви наше гарне українське сонечко!❤️"

"Молодец, Даша!будем начинать удачно)"

"Праздник какой-то"

Ранее мы сообщали, Трегубова в безумно откровенном и красивом наряде проанонсировала "прямой эфир", в котором будет читать стихи. Для привлечения внимания пользователей, звезда выбрала блузу с мегаоткрытым декольте и синие джинсы. Примечательно, что она "забыла" надеть нижнее белье, поэтому все ее изгибы и округлости как на ладони.

"Щиро вдячний Вам за Вашу творчість! Ви робите добру справу! Бажаю творчого натхнення, завжди гарного настрою!"; "💓 Красотка👍"; "Красивое фото. Шикарная Даша 🌹"; "Какая страсть!", - пишут в комментариях.

Напомним, что Даша Трегубова сверкнула идеальными формами на съемках: «Какие кокосы…».

Как сообщала Politeka, ведущая "Х-фактора" Трегубова без стыда расстегнула платье и дала жару перед камерой: "Страстная Даша"

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