Украинская телезвезда, ведущая проекта "Х-фактор" Дарья Трегубова показала, на сколько она страстная натура

Как передает Politeka.net, 40-летняя красотка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм.

Так, Трегубова позировала в коротком платье, которое расстегнула на груди. По всей видимости, у телеведущей было хорошее настроение и она решилась потанцевать. При этом все ее движения выражали страсть, а волосы были растрепаны.

Пользователи сети не прошли мимо и оценили новые кадры телезвезды.

«Шикарна фигура», «Секси-Пекси!😍👏», «Невероятная энергетика! Как же мне повезло с тобой поработать ❤️»,«Страстная Даша» пишут в сети.

Ранее мы сообщали, Трегубова восхитила внешним видом на вручении национальной кинопремии "Золота дзига". На одном из фото, опубликованном в соцсети, Дарья позирует в длинном вечернем платье телесного цвета с многочисленными блестками. У наряда очень глубокое декольте, которое подчеркивает бюст ведущей. А большой бант так и приковывает внимание к этой части тела.

"Эх, кокоси-кокоси.🔥"; "Платье невероятное"; "Дашенька Вы Шикарная , Красивая, Женственная!!! Успехов Вам и Процветания!!! Мне очень понравился сериал " Пропавшая Невеста!" с Вами в главной роли! Вы играли двух сестер - это Блистательно!!!"; "Сказочно шикарная", - не удержались поклонники.

Напомним, что Даша Трегубова сверкнула идеальными формами на съемках: «Какие кокосы…».

Как сообщала Politeka, Даша Трегубова без белья устроила жаркую фотосессию в постели: пикантные кадры.