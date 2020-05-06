Знаменитая украинская певица Настя Каменских решилась на серьезное признание - девушка заявила о своей депрессии

Как оказалось, со слов артистки, еще три года тому назад она была в серьезной депрессии и едва ли справлялась со сложным периодом в своей жизни. Если же сейчас Настя – вечно позитивный и яркий человек, рассказывающий о том, как бороться с проблемами, то ранее все было по-другому. Каменских рассказала, что даже задумывалась о смерти, пишет Рoliteka.net.

В специальной программе "Життя відомих людей" артистка сообщила, что три года назад она резко задумалась о нехватке времени, о том, как многое надо успеть и изменить (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Мне исполнилось 30 лет. Я никогда не думала о смерти, а здесь у меня что-то перевернулось. И я начала думать, что у нас очень мало времени, надо все успеть. И как-то меня заклинило", – заявила певица в шоу, уже представленном на Ютуб канале.

По словам певицы, она избавилась от плохих мыслей постепенно, благодаря книгам и усердию. Звезде пришлось читать сутки напролет:

"Помогла мне книга Люка Ферри "Философский трактат". Там философы рассказывают о своем отношении к жизни и смерти вообще", – рассказала Каменских.

Похоже, книга и правда помогла, ведь недавно Настя даже организовала 21-дневный марафон для похудения, приобретения гармонии и налаживанию личной жизни. Со своими фанатами звезда затронула много важных тем.

Отметим также, в сети не перестают обсуждать фото Насти Каменских и ее бывшего парня. На архивных снимках пара выглядит счастливой и влюбленной.

Известно, что роман между артисткой и Владимиром Дятловым начался еще в 2005 году. Девушка познакомилась с молодым человеком, когда училась на факультете украинско-американского гуманитарного института «Висконсинский международный университет» (США) в Киеве.

Позже Настя и Владимир стали кумовьями, проведя крещение дочери близких друзей. А в 2016 году оба пережили страшную трагедию. Семья Дятловых вместе с Каменских ехала отмечать день рождение. Произошло ДТП, в результате которого мать, отец и младшая сестра Владимира погибли, а Настя и ее кум чудом выжили.

У звезды диагностировали сотрясение мозга и сильную травму ноги. Позже Настя рассказала, что ее жизнь кардинально изменилась после этой аварии и она стала безумно популярной.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

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