Многие звезды выбирают себе в спутники более молодых мужчин. Такие браки давно стали нормальным явлением, которое перестали осуждать в обществе.
Politeka.net вспомнила самые яркие пары, у которых большая (и не очень) разница в возрасте.
Одна из самых больших разниц в возрасте, пожалуй, у российской певицы Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина. Он младше примадонны на 27 лет. Впрочем, ее бывший муж Филипп Киркоров тоже был значительно младше звезды. Их разница составляла 18 лет.
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Супермодель Хайди Клум недавно вышла замуж за молодого музыканта Тома Каулитца. Пару не остановила разница в возрасте 16 лет, а также четверо детей красотки. В соцсетях супруги с удовольствием делятся совместными снимками. Кстати, до Тома модель встречалась с мужчиной, который младше ее на 13 лет.
Актриса и певица Дженнифер Лопес сейчас живет с бейсболистом Алексом Родригесом, который младше ее на шесть лет. Стоит отметить, что до этого она шесть лет встречалась с танцором Каспером Смартом, который был моложе звезды на 18 лет.
У принца Гарри и его жены Меган Маркл тоже есть разница в возрасте. Меган старше принца на три года.
У российской телеведущей Леры Кудрявцевой, которая ранее встречалась с певцом Сергеем Лазаревым, состоялась свадьба со спортсменом, который младше ее на 17 лет.
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