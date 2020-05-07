Многие звезды выбирают себе в спутники более молодых мужчин. Такие браки давно стали нормальным явлением, которое перестали осуждать в обществе.

Politeka.net вспомнила самые яркие пары, у которых большая (и не очень) разница в возрасте.

Одна из самых больших разниц в возрасте, пожалуй, у российской певицы Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина. Он младше примадонны на 27 лет. Впрочем, ее бывший муж Филипп Киркоров тоже был значительно младше звезды. Их разница составляла 18 лет.

Супермодель Хайди Клум недавно вышла замуж за молодого музыканта Тома Каулитца. Пару не остановила разница в возрасте 16 лет, а также четверо детей красотки. В соцсетях супруги с удовольствием делятся совместными снимками. Кстати, до Тома модель встречалась с мужчиной, который младше ее на 13 лет.

Актриса и певица Дженнифер Лопес сейчас живет с бейсболистом Алексом Родригесом, который младше ее на шесть лет. Стоит отметить, что до этого она шесть лет встречалась с танцором Каспером Смартом, который был моложе звезды на 18 лет.

У принца Гарри и его жены Меган Маркл тоже есть разница в возрасте. Меган старше принца на три года.

У российской телеведущей Леры Кудрявцевой, которая ранее встречалась с певцом Сергеем Лазаревым, состоялась свадьба со спортсменом, который младше ее на 17 лет.

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