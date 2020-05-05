50-річна американська зірка Голівуду Дженніфер Лопес потрясла вишуканими нарядами, в яких у різні роки з'являлася на доріжці балу Інституту костюма Met Gala в Нью-Йорку

Як передає Politeka.net, актриса опублікувала відеонарізку у своєму мікроблозі в Instagram, в якій зібрала свої улюблені моменти (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Це перший понеділок травня ... і зараз, коли ми йдемо до доріжки на #MetGala. Today я хотіла відзначити сьогодні, озираючись назад на деякі з моїх улюблених моментів. У Нью-Йорку завжди така весела ніч, наповнена чудовими виставками і виставами. Я не можу дочекатися, коли ми знову зберемося, коли це буде безпечно. Який з моїх луків #MetGala ваш улюблений? Скажіть мені! #MetGalaMemories", - підписала кадри Джей Ло.

Так, красуня показала себе у чудовому сріблястому платті з блискітками з неймовірно великим вирізом на грудях, який полонить з першої ж секунди - "видно все". Тим паче, що зірка "забула" одягти нижню білизну. Також родзинкою став високий розріз спідниці: Лопес не могла не похвалитися апетитними й стрункими ніжками.

Крім того, актриса похизувалася у напівпрозорій сукні тілесного кольору з червоною вишивкою, яка як найкраще підкреслила всі її вигини і округлості. Для більшого ефекту, Джей Ло повернулася до камери "п'ятою точкою", остаточно позбавивиши шанувальників сну.

За п'ять годин пост лайкнули більше мільйона людей. Шанувальники засипали кумира компліментами.

"Чудово 🔥"

"💋мій 🍑"