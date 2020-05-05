Колишній колега Меган Маркл по зйомках видав всі секрети колишньої герцогині

Про це пише британський таблоїд Daily Mail.

Інформатором журналістів виявився оператор, який працював над популярним серіалом Форс-мажори.

За його словами, вже тоді Меган Маркл вела себе неналежно зарозуміло.

«З ній було майже неможливо спілкуватися через грубощі і вимогливість до інших», - зізнався оператор, який розкрив всі деталі на умовах анонімності.

З'ясувалося, що до зустрічі з Гаррі актриса вже мала прізвисько "Принцеса", оскільки вела як суперзірка, вимагала дорогого шампанського і зобов'язувала режисерів серіалу "Форс-мажори" затверджувати кожну сцену з нею особисто.

А ще, як розповів у коментарі журналістам оператор, Меган Маркл ввела дивне правило - ніколи не знімати її голі ноги. За шість років спільної роботи він зрозумів, що зірка Голівуду сильно комплексує з приводу значних шишок на ступнях.

Раніше ми розповідали про те, що Меган Маркл і принц Гаррі хочуть знову одружитися.

Подружжя хочуть організувати свято на березі океану в Каліфорнії. На місце церемонії зможуть потрапити всі, хто не зміг відвідати королівське весілля у Великобританії.

Торжество буде символізувати для їх сім'ї новий початок, але й не тільки це. Таким чином принц Гаррі готується отримати американське громадянство, з яким він зможе спокійно працювати.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі розкрили головну таємницю про свого сина.

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