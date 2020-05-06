Известная украинская исполнительница Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы" раскрыла неожиданные детали отношений с Эдгаром Каминским

Как известно, после развода знаменитость прекратила комментировать свою личную жизнь и не стала раскрывать в полной мере причины развода. Сейчас неизвестно, состоит ли знаменитость в отношениях - она тщательно скрывает свое положение, тогда как ее экс-супруг уже обзавелся новой пассией и совсем этого не скрывает, пишет Politeka.

Слава впервые за долгое время решила прокомментировать развод с мужем и даже заговорила о его новой избраннице, неожиданно ту пожалев.

Так, во время последнего прямого эфира в Инстаграм с коллегой Ольгой Поляковой певица заговорила о личных отношениях. Девушка отметила, что сейчас они стараются сохранить нормальные отношения, чтобы быть хорошими родителями для детей Лауры и Леона.

«Чего нам грустить? У этих детей все равно других родителей не будет, поэтому нужно как-то находить общий язык. Мне это сделать проще, ему сложнее. Может, в силу возраста», – рассказала певица об отношениях с экс-мужем.

После того, как Полякова спросила у Славы, не желает ли весьма эксцентричная артистка «выцарапать глаза новой пассии», девушка неоднозначно ответила. Как известно, у Каминского новая избранница – Ольга Богатая.

Слава заявила, что даже немного сочувствует выбору девушки, но при этом считает, что Эдгару пора взрослеть:

"Ну, мы же, девочки, мудреем раньше. У него [Эдгара] сейчас такой период – показывать, что "мой писюн больше всех", – добавила Каминская.

«Она и так выбрала уже моего мужа. Нет, он хороший парень! Но для женщины нужны какие-то другие мужские качества. Хотя, может, с ней он поменяется. Но мне кажется, что нет… Мне лично не нравилось то, что он трогал других женщин (во время пластических операций), а еще я сама тащила пакеты с продуктами из магазина. Ну куда? Но я сама выбрала такую позицию – все сама, все сама», — сумбурно заявила артистка.

Отметим, последний раз Слава показывала, как общается с супругом еще на дне рождения дочери. Так, тогда девушка показала нежное фото с бывшим супругом Эдгаром Каминским. Слава с Эдгаром на фото с праздника дочери целуются. При этом пара держиит подарки для дочери.

"Я знаю , вы хотите обсудить ! Мы родители своих детей! Да чувства , возможно есть! Но у каждого своя жизнь! Течека", - написала Слава под фото.

Фанаты сразу начали обсуждать поцелуй бывших супругов:

"Какая красивая пара", "Замечательная пара... Жаль что все вот так", "Классные, молодцы!Дети цветы жизни и полностью согласен с тем что несмотря ни на что в День Рождения детей их родители должны быть вместе!!!", "Для детей роль сыграна.. это со стороны, а как лично одной этой паре известно", "Возможно, роману не конец".

Напомним, Слава из НеАнгелов впервые после развода засветилась с бывшим

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