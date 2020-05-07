Большинство моделей завершают свою карьеру, как только их возраст больше не позволяет выходить на подиум. Но супермодели остаются в профессии надолго и даже в зрелом возрасте выглядят на все 100%

Politeka.net вспомнила самых ярких моделей, которые после 40 лет выглядят так же горячо, как и в молодости.

55-летняя модель и актриса Моника Беллуччи несмотря на свой возраст остается одной из самых желанных женщин планеты. Красотка имеет свой неповторимый стиль, который делает ее особенно горячей.

46-летняя Хайди Клум до сих пор принимает участие в фотосессиях и рекламных съемках. Звезда не намерена стареть, наверное поэтому в прошлом году вышла за музыканта, который на 16 лет младшее ее.

Супермодели Наоми Кэмпбелл 49 лет. «Черная пантера» все также загадочна, как и в молодости. Ее красота со временем становится все ярче.

Синди Кроуфорд в свои 54 года заметно постарела, но не утратила былого шарма. Кстати, у красотки подростает невероятная дочка Кайя, которая сильно похожа на нее. В свои 18 лет девушка уже стала известной моделью.

Немецкая супермодель Клаудия Шиффер тоже не отстает от своих коллег. В свои 49 лет блондинка выглядит прекрасно и даже принимает участие в откровенных съемках.

Напомним, что юная дочь Синди Кроуфорд в дерзком мини задрала рубашку, обнажив идеальные формы: мама будет гордиться.

Как сообщала Politeka, роскошная Моника Беллуччи взбудоражила видом в тесном платье: «Сногсшибательная».

Также Politeka писала, что раздетая Хайди Клум пошалила с молодым мужем, превратив его в девочку: личное видео взбудоражило сеть.