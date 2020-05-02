Дочка легендарної супермоделі 1990-х Сінді Кроуфорд Кайя Гербер стала обличчям модного журналу
Нову обкладинку вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На першому фото Кайя позує для італійської версії Vogue. Вона одягла чорну міні спідницю з рюшами і чорну сорочку. Юна модель підняла руки вгору, оголивши свій живіт. Незвичайний образ був доповнений гольфами. Варто відзначити, що на голові у зірки красувалася дивна зачіска. На другому знімку модель одягнена в чоловічий костюм.
«Нова обкладинка для vogueitalia і luomovogue. Я так пишаюся тим, що є частиною проекту, який перетинає гендерні кордони», - написала Гербер під постом.
За півгодини пост дівчини оцінило понад 40 тисяч осіб. В коментарях юній копії Кроуфорд залишили безліч компліментів.
«Вау», «Королева», «Дуже мило», «Це тіло вогонь», «Малишка, тобі йде чорне», «Ти неймовірна», «Богиня» «Носити шкарпетки з сандалями класно!», «А мама бачила?», - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що Кайя Гербер поділилася особистим фото. 18-річна модель обрала тісну маєчку, яка ледь прикриває її округлі форми. Вона не стала наносити макіяж, замість цього підфарбувавши лише вії. Дівчина випятила вперед свої груди і спокусливо подивилася в кадр. Пікантності образу додали пухкі губи моделі.
Нагадаємо, що Кайя Гербер посвітила грудьми в екстремальному декольте: від фото стає жарко.
Як повідомляла Politeka, Кайя Гербер посвітила апетитними принадами під водою: «Зовсім як русалка».
Також Politeka писала, що розкішна Сінді Кроуфорд вразила інтимними фото домашніх пологів: "Серце розбивається...".