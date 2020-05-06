Известная певица Светлана Лобода устроила после длительной изоляции дома необычный отдых на природе

В этот раз знаменитая артистка предстала на серии новых фото в социальной сети Инстаграм в простом наряде, состоящем из светлых джинс, кофте темного цвета, а также утепленной куртке с шапкой. При этом позировала Лобода прямо возле стогов сена и трактора, чем немало позабавила соцсеть, сообщает Politeka.

Как известно, Лобода находилась на самоизоляции много недель и с детьми никуда не ездила. Артистка даже отметила дома день рождения старшей дочери без лишнего праздника. Похоже, после того, как на улице стало тепло, она все же не выдержала и отправилась на отдых с семьей. Звезда появилась в простом образе на природе и рядом с трактором с сеном, что и стало причиной бурных обсуждений в сети:

«наша жизнь сегодня 🐓🐎🐄🐖 пошла пасти 🐐🐏», - написала Светлана под постом.

Вот что ответили поклонники:

«Привет всем из Баку 😍🇦🇿... мой огонь😍👍», «Красотка как всегда ❤️😍👏», «Миленько😍❤️», «Красавица❤️😍», «Светлана Сергеевна, а это случаем не локация для нового клипа?)», «Супер звезда Лобода 🔥», «Ахахахаха красотка 🔥», «хм, а реально интересная локация для клипа 🧐», «Очень классный стиль и МАЛЫШКА LO😍😍🔥🔥🔥», «Наконец-то фотографии, пошла дояркой работать?🤤».

Также знаменитая артистка решила представить в социальной сети Инстаграм новый видеоролик со своими двумя девочками - дочерью Евангелиной и малышкой Тильдой. Артистка решила показать, как проводит карантинные будни вместе с семьей в постели.

Похоже, новым роликом звезда решила показать, как не впадать в уныние и забыть о невзгодах. Помогают ей в этом Тильда и Ева. На своей странице в социальной сети Инстаграм звезда представила ролик, на котором предстала в домашнем виде вместе с девочкам.

Лицо малышки Тили звезда, конечно же, не показала, а повернула ребенка к ней спиной. Примечательно, что отцом девочки считают знаменитого певца Тилля Линдеманна, с которым Светлане уже не первый год приписывают роман.

«Самое доброе утро. Малышки», – написала под роликом певица.

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