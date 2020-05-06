Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Елизавета удивила повзрослевшим видом

Новый снимок 6-летней девочки появился на ее фан-странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На фото девочка позирует в роскошном доме звездной пары на фоне двери. На Лизе милое светлое платье с забавным принтом из цветов и котиков. Девочка позирует с серьезным выражением лица и смотрит прямо в камеру.

«Лиза уже такая взрослая», - говорится в подписи к фото.

Под снимком тут же появилось множество лайков и комментариев.

«Прелестная, активная, непосредственная девчушка! Обожаю Лизу!», «Куколка!», «Красавица просто», «Какое сокровище», «Лизочка красавица, будущая звезда, но ещё успеешь к зрелости, будь ещё девочкой красотулечкой», «Красавица Елизавета, на маму похожа, счастья тебе деточка», «У неё сегодня боевой настрой», «Максим, Лиза становится похожей на вас, не в обиду Аллочке», «Да, взрослеет и все больше похожа на Аллу Борисовну», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Максим Галкин похвастался с Аллой Пугачевой их повзрослевшими детьми на новом видео.

Знаменитый российский шоумен довольно часто делится с поклонниками домашними кадрами с детками, которые неизменно вызывают бурный восторг среди пользователей социальных сетей. В этот раз артист показал, как дети веселились под песни знаменитого исполнителя.

В этот раз Максим Галкин продемонстрировал, как дети плясали под известную песню и вызвал бурю ответных комментариев в сети - многие были озадачены выбором песни.

Напомним, Галкин поразил талантами своих маленьких детей, сеть взорвалась: "Талант Пугачовой налицо!".

Как сообщала Politeka, Пугачеву застукали за странными играми со звездной подружкой.

Также Politeka писала, что Пугачева вышла на балкон и напугала даже собственную дочь: Галкин поразил новым видео.