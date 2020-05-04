Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Елизавета рассказала о твердом знаке и показала, как управляет квадроциклом

На кадрах Лиза была одета в куртку и штаны, усевшись на маленький квадроцикл. За кадром можно услышать голос Максима, который подтвердил, что за съемкой наблюдает Алла, которая стояла на балконе. Девочка в этот момент отметила, что мама ее напугала. После этого малышка рассказала стишок о твердом знаке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Что за буква твёрдый знак?", - подписали ролик администраторы Инстаграма Лизы.

Фанаты успели посмотреть видео более 50 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Ну и подумаешь,забыла девчонке", "Сколько эмоций на лице! Очень подвижная мимика! Умничка девочка!", "Очаровательная".

Ранее мы сообщали, что в сети показали, как изменились дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина с момента рождения.

В свои 6 лет двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина стали настоящими звездами в Инстаграм. Любое их фото или видео моментально набирает огромное количество лайков и просмотров. Звёздные родители гордятся и постоянно хвастаются достижениями своих детей, причем делают это не только на своих личных страницах.

Сообщалось, что Максим Галкин раскрыл правду о своей роли в разводе Аллы Пугачевой с Филиппом Киркоровым.

«Не я был кошкой между Аллой и Филиппом. Они уже жили в разных концах Москвы, все было по-другому. Сейчас это обсуждать как-то неприлично», - заявил он.

Напомним, 6-летние дети Пугачевой и Галкина слишком быстро повзрослели

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