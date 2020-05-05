Известная российская певица Алла Пугачева устроила странные игрища с подружкой Лаймой Вайкуле прямо в ресторане

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Подружки», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как Пугачева на камеру признается в том, что это не она смеялась на предыдущем видео. После этого на камеру появляется Вайкуле и признается, что это была она. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Боже, как две капли воды», «так похожи», «прелесть», «Какие Вы суперовые», «Классные девочки моего возраста», «Отлично выглядят! Молодцы!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Елизавета рассказала о твердом знаке и показала, как управляет квадроциклом.

На кадрах Лиза была одета в куртку и штаны, усевшись на маленький квадроцикл. За кадром можно услышать голос Максима, который подтвердил, что за съемкой наблюдает Алла, которая стояла на балконе. Девочка в этот момент отметила, что мама ее напугала. После этого малышка рассказала стишок о твердом знаке.

"Что за буква твёрдый знак?", - подписали ролик администраторы Инстаграма Лизы.

Фанаты успели посмотреть видео более 50 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Ну и подумаешь,забыла девчонке", "Сколько эмоций на лице! Очень подвижная мимика! Умничка девочка!", "Очаровательная".

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