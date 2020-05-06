Звезда студии Квартал 95 Юрий Ткач умилил украинцев забавным видео со своей дочкой Лизой

Как сообщает Politeka.net, артист поделился кадрами на своей странице в Инстаграм. На видео они с Лизой сидят в машине, закрывая свои лица масками. В какой-то момент папа с дочкой решают снять их, при этом демонстрируя зрителям намеренно перекошенные недовольные лица.

При этом Ткач недовольно фыркает, а его дочь смешно повторяет движение за папой.

«А как вы выглядите под маской?», - интересуется юморист в подписи к видео.

Украинцы тут же принялись комментировать ролик.

«Ахаха Юра, прости, но...Лиза зе бест!», «Класс) какие же Вы прикольные)», «Такая красивая девочка», «Копия папы», «Двое из ларца, одинаковы с лица», «Какие злые», «Какая всё-таки артистическая малышка растет», «Это же надо быть такой», «Актрисой! Ну смешные же оба!!! Ещё и похожи, как две капли воды!», - пишут люди.

До этого мы писали, что Ткач насмешил украинцев фотографией с оригинальным «оружием». На снимке Ткач стоит возле окна, вооружившись сушеной щукой. Ткач делает вид, будто «прицеливается», заметив за кадром нечто пугающее.

«Нужно быть всегда начеку…и не попадаться на крючок)))», - с юмором подписал фото артист.

Напомним, Ткач из "Квартал 95" показал свою дочь-замену Поляковой, видео взорвало сеть.

Как сообщала Politeka, Полякова в мини-платье засмущала Кошевого и Ткача из "Квартал 95", горячее фото.

Также Politeka писала, что Ткач и Кошевой из Квартал 95 неожиданно вляпались в скандал.