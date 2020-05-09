Снимала одно, а в кадр попало совсем другое

Пока россияне массово теряют зарплату из-за карантина, Ксения Собчак хвастается, как есть красную икру на завтрак

Об этом пишет Politeka.net. со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

9 мая в День победы телеведущая показала домашнее видео, на котором ее мама Людмила Нарусова читает вслух письмо про дедушкин подвиг. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Собчак снимала свою мать за столом, однако в кадр попала тарелка с бутербродами, в том числе и с красной икрой.

Пользователи сети тут же обратили внимание и поспешили написать свои отзывы от увиденного.

«На фоне канапе и икры.. видно что будущий президент думает о своем народе молодец Ксюша»,

«Вот икру конечно на первый план🤣🤣🤣», «Да поверьте, для неё эта еда настолько обыденна, что она даже и не думала об этом»,

«Нормальный завтрак», «С Праздником!...А Красная Икра символизирует победу Красной Армии?)))))», «черная икра - символ неприятеля, красная - патриотичная, скрепная, наша», - пишут россяине в сети.

Ранее мы сообщали, Собчак потрясла домашним фото - на котором прекрасно все: и пятая точка Ксении и ее муж, режиссер Константин Богомолов, с бутылкой на заднем плане.

Так, звезда решила похвастаться лосинами, вернее, тем, как в них выглядят ее "булочки". Собчак расположилась напротив зеркала и "заселфила" самое, по ее мнению, аппетитное место. При этом пользователей насмешило появление в кадре ее мужа, который "спрятался" за бутылкой.

«Пусть ж*па будет такой как на фото 🙏🙏», «Там Богомолов на заднем плане за бутылкой вина очень взгрустнул. То ли от вируса, то ли от ж*пы», «А на переднем плане последствия бутылки на заднем плане 😉😂», - не удержались фолловеры.

Напомним, Богомолов решил сбежать от Собчак и больно поплатился, видео расправы.

Как сообщала Politeka, Собчак напугала внешним видом на ночь глядя, Богомолову не позавидуешь.

Также Politeka писала, что мама Собчак грандиозно унизила Богомолова: "Вы пьяные!".