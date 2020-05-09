Пока россияне массово теряют зарплату из-за карантина, Ксения Собчак хвастается, как есть красную икру на завтрак
Об этом пишет Politeka.net. со ссылкой на Инстаграм знаменитости.
9 мая в День победы телеведущая показала домашнее видео, на котором ее мама Людмила Нарусова читает вслух письмо про дедушкин подвиг. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
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Собчак снимала свою мать за столом, однако в кадр попала тарелка с бутербродами, в том числе и с красной икрой.
Пользователи сети тут же обратили внимание и поспешили написать свои отзывы от увиденного.
«На фоне канапе и икры.. видно что будущий президент думает о своем народе молодец Ксюша»,
«Вот икру конечно на первый план🤣🤣🤣», «Да поверьте, для неё эта еда настолько обыденна, что она даже и не думала об этом»,
«Нормальный завтрак», «С Праздником!...А Красная Икра символизирует победу Красной Армии?)))))», «черная икра - символ неприятеля, красная - патриотичная, скрепная, наша», - пишут россяине в сети.
Ранее мы сообщали, Собчак потрясла домашним фото - на котором прекрасно все: и пятая точка Ксении и ее муж, режиссер Константин Богомолов, с бутылкой на заднем плане.
Так, звезда решила похвастаться лосинами, вернее, тем, как в них выглядят ее "булочки". Собчак расположилась напротив зеркала и "заселфила" самое, по ее мнению, аппетитное место. При этом пользователей насмешило появление в кадре ее мужа, который "спрятался" за бутылкой.
«Пусть ж*па будет такой как на фото 🙏🙏», «Там Богомолов на заднем плане за бутылкой вина очень взгрустнул. То ли от вируса, то ли от ж*пы», «А на переднем плане последствия бутылки на заднем плане 😉😂», - не удержались фолловеры.
Напомним, Богомолов решил сбежать от Собчак и больно поплатился, видео расправы.
Как сообщала Politeka, Собчак напугала внешним видом на ночь глядя, Богомолову не позавидуешь.
Также Politeka писала, что мама Собчак грандиозно унизила Богомолова: "Вы пьяные!".