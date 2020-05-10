Продюсер Игорь Лихута сделал несколько откровенных признаний о своей жене известной певице Таисии Повалий
У Таисие Повалий случилось несчастье – она неудачно упала на лестнице в своем доме и сломала ногу в двух местах. У певицы отменились концерты, гастроли, фестивали, съемки.
Ее муж Игорь Лихута рассказал насколько серьезной оказалась на самом деле травма жены и как они проводят карантин дома. Об этом он сообщил журналистам издания КП в Украине.
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Как оказалось перелом оказался серьезным, певица лишь недавно начала ходить, но пока она не может заниматься ничем, кроме ходьбы.
"Тая пока что не выходит на улицу, у нее сейчас проблема с ногой – трещина в лодыжке, небольшой перелом. Она сейчас потихоньку ходит по дому, восстанавливается. Пока что выходить на огород ей не нужно. Все, что касается меня, стараюсь помогать теще. На мне еще и доставка продуктов", - рассказал Лихута.
Он также сообщил, что из-за отмены концертов певица сидит дома, что дается ей очень трудно, ведь она привыкла к другому режиму.
"Конечно, для любого артиста сцена – это жизнь, обмен энергетикой с публикой. Ты даришь свой голос, а люди тебе за это отдают радость и любовь. Для артиста сцена - как наркотик, и этого не хватает. У тебя такой ритм жизни, когда ты постоянно в движении, у тебя несколько самолетов в день, а потом вдруг бах - и все, никто никуда не едет", - заявил продюсер.
Как оказалось мама Таисии Повалий сейчас живет со звездными супругами и во всем им помогает: готовит, заботится об огороде. По словам Лихуты они все вместе в основном проводят время в саду, ведь не любят засиживаться в интернете и перед телевизором. Для их семьи карантин стал прекрасным временем, чтобы побыть вместе.
"У нас семья была постоянно в движении – перелеты, переезды, а сейчас приходится сидеть дома. Единственное, что радует - это семья. Хорошо, что мы живем в доме, где есть место для личного пространства. Не завидую большим семьям, которые живут в квартире. Они все время друг у друга на глазах и не могут уединиться. Мне их безумно жаль. Всем желаю быстрейшего снятия карантина, чтобы были все здоровы и нервы были у всех в порядке", - резюмировал Лихута.
Напомним, что Повалий поразила изменениями во внешности на карантине, видео облетело сеть: "Что с лицом?".
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