Таїсія Повалій вирішила згадати про своє коріння і влаштувала вечір українських народних пісень

55-річна співачка, яка п'ять років прожила в Росії і тільки недавно повернулася в Україну, продемонструвала, що не забула про свою Батьківщину. Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася міні-концертом на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

Так, співачка опублікувала відео, на яких вона виконує українські народні пісні: «Била мене мати» і «Місяць на небі, зіроньки сяють». Повалій сама акомпанує собі на синтезаторі і старанно співає улюблені багатьма пісні.

Крім того, Повалій поділилася своїм домашнім фото. На ньому вона позує у себе вдома у вільній білій блузці. При цьому на знімку можна помітити милицю, що стоїть прямо поруч зі співачкою. Це стурбувала багатьох її шанувальників, які тут же почали коментувати пост.

«Таечка, ми нудьгували. Дуже дуже. Ваш голос. До мурашок!», «Чарівна Чарівниця! Всього 2 хвилини, а людина вже на сьомому небі від щастя знаходиться!», «Ось це голос!!! Браво, мурашки по всьому тілу», «Українські пісні най...», «Сподіваюся, милиці так...для підтримки фону для фотографії?», «Ви чудово співаєте українські пісні! Сльози на очах, дорога Таїсія!!», «Навіщо милиця?», - пишуть люди.

Нагадаємо, певица-запроданкою Повалій вилила душу після довгого ув'язнення: "Не знаю, що мене чекає...".

Як повідомляла Politeka, Повалій вразила змінами у зовнішності на карантині, відео облетіло мережу.

Також Politeka писала, що запроданкою Повалій після повернення в Україну показала своє «укриття» від коронавіруса.