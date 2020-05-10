Украинская певица Ирина Билык показала трогательный снимок в сети

Как сообщает Politeka.net, 10 мая в Украине отмечают День матери. Многие звезды опубликовали в своих блогах фото с самым дорогим для них человеком - мамой. Не осталась в стороне и знаменитая певица Ирина Билык, которая поздравила свою маму Анну Яковлевну с праздником и показала их общее фото на своей странице в Instagram.

"В этот прекрасный праздник у моей мамы ещё и день рождения! Любите и цените своих матерей! С Днём матери поздравляю всех прекрасных мамочек!", - написала певица на своей странице под снимком.

На снимке женщины позируют обнявшись, при этом они мило улыбаются на камеру. В руках Анны Яковлевны большой букет белых роз. Ирина позирует в куртке и цветастой кофте в абстрактные узоры. Свой экстравагантный образ она дополнила шапочкой в разноцветную полоску.

Мама звездной красавицы выбрала нарядное платье с широкими рукавами. На ее лице яркий макияж с акцентом на губах, а волосы завиты в локоны. Стоит отметить, что женщины очень сильно похожи, создается впечатление, что певица показала своего старшего двойника - женщины прямо-таки близняшки.

Поклонники певицы присоединились к поздравлениям и также пожелали всего самого наилучшего маме звезды украинской сцены. А также искупали женщину в комплиментах.

"Какая красивая женщина 🔥❤️", "Многая лета мамочке!!! 🙏💕", "С днём рождения маму, желаю крепкого здоровья🤗 и меня 9 мая с днём рождения 🎂😊 и с днём победы 🤗", "Ваша мама классная, не зря в такой день у нее др! Поздравляю".

Напомним, Ирина Билык после скандала с Зеленским сделала заявление.