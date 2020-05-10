Бывшая супруга украинского продюсера Потапа Ирина Горовая поразила формами в одном платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Синее — это первое платье, сшитое для меня под заказ. Мы тогда плотно работали с дизайнерами— девочки создали невероятный образ, в котором я появилась на свадьбе своего близкого друга. Невероятно люблю его за теплые воспоминания. Черное платье — это, которое на все 100% «мое», благодаря балансу нежности и строгости. Оно делает талию тонкой, красиво колышется при ходьбе, давая возможность почувствовать себя хрупкой девочкой с характером. Однажды его надевала моя дочь на красную дорожку музыкальной премии, и я очень хочу, чтобы оно продолжало жить и радовать», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Горовая позирует в различных платьях, демонстрируя безупречные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«красотка», «Невероятная», «Одно восхищение», «Само совершенство», Вы очень красивая женщина», «Такая женственная», «Ваше чувство стиля мне очень нравиться. Вы сильная, целеустремлённая и в тоже время нежная и красивая ))) прекрасный баланс», - пишут они.

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