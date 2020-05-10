Американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала фанатам своих подросших близняшек и удивила словами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Быть мамой - Это моя самая большая радость и счастье ... мой самый большой вызов и мой самый большой триумф», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Лопес позирует вместе со своими близняшками, которые заметно подросли. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Это очень круто! Будьте счастливы», «Вау, какие взрослые уже», «счастливого дня матери», «какая семья – смотрю и радуюсь», - пишут они.

Как сообщалось ранее, американская актриса и певица Дженнифер Лопес удивила домашним видео.

Мини-видео, где ее подросший сын "подрабатывает официантом" звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм. На видео слышен только закадровый голос звезды, в кадре же красовались ее сын и жених.

Самое интересное, что на видео мальчик несся с прохладительными напитками для звезд на подносе: он открыл баночку и налил своему будущему отчиму Родригесу содержимое, голос Джей Ло явно не скрывал гордости за ребятенка.

Кроме того, в комментариях к видео подписчики отметили, что Максимилиан растет настоящим красавчиком, мол, еще пару лет и готов новый голливудский сердцеед. Напомним, Макс и его сестра Эмма это дети Лопес от предыдущего брака и певца Марка Энтони.

Напомним, что 50-летняя Джей Ло взбудоражила образом юной девушки, возраст не помеха: «Ух, горячо».

Также Politeka писала, что любовник Джей Ло без стыда показал, как развлекается со звездой: нескромные кадры покорили сеть.