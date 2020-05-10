Американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала фанатам своих подросших близняшек и удивила словами
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Быть мамой - Это моя самая большая радость и счастье ... мой самый большой вызов и мой самый большой триумф», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных снимках Лопес позирует вместе со своими близняшками, которые заметно подросли. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Это очень круто! Будьте счастливы», «Вау, какие взрослые уже», «счастливого дня матери», «какая семья – смотрю и радуюсь», - пишут они.
Как сообщалось ранее, американская актриса и певица Дженнифер Лопес удивила домашним видео.
Мини-видео, где ее подросший сын "подрабатывает официантом" звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм. На видео слышен только закадровый голос звезды, в кадре же красовались ее сын и жених.
Самое интересное, что на видео мальчик несся с прохладительными напитками для звезд на подносе: он открыл баночку и налил своему будущему отчиму Родригесу содержимое, голос Джей Ло явно не скрывал гордости за ребятенка.
Кроме того, в комментариях к видео подписчики отметили, что Максимилиан растет настоящим красавчиком, мол, еще пару лет и готов новый голливудский сердцеед. Напомним, Макс и его сестра Эмма это дети Лопес от предыдущего брака и певца Марка Энтони.
Напомним, что 50-летняя Джей Ло взбудоражила образом юной девушки, возраст не помеха: «Ух, горячо».
Также Politeka писала, что любовник Джей Ло без стыда показал, как развлекается со звездой: нескромные кадры покорили сеть.