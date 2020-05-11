Актриса Мерьем Узерли, которая прославилась благодаря сериалу «Великолепный век», поразила красотой в обычной жизни

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на опубликованном снимке Узерли позирует сидя в черно-белом наряде, держа в руках элегантную шляпу. Сам снимок она никак не подписала, однако ее поклонники просто взорвались комментариями к фотографии.

«Как можно быть настолько шикарной?», «настоящая принцесса», «ты алмаз!», «божественная! Просто красота!», «люблю тебя, Мерьем», «Суперский пуперский», «невероятная актриса! Лучшая на свете», - пишут они.

Как сообщалось ранее, немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, которая прославилась на весь мир, сыграв Роксолану в сериале «Великолепный век», показала, как выглядит в повседневной жизни.

Свежие фотографии она опубликовала на своей странице в Инстаграм. Красотка была одета в легкое платье, украшенное цветами. На ее лице практически не было макияжа, но были видны результаты уколов красоты, которые делала себе актриса. Узерли задумчиво смотрела вдаль. Стоит отметить, что актриса очень изменилась и уже не похожа на ту девушку, которая играла в сериале.

Несмотря на это, она все еще очень популярна. За 20 минут ее пост собрал почти 30 тысяч лайков, а в комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Люблю вас», «Красотка», «Мерьем ты лучшая я тебя очень люблю», «Наша Хюррем», «Ты лучшая», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Мерьем Узерли засветила прелестные ножки в экстремальном мини: идеальный ракурс.

Как писала Politeka, Мерьем Узерли из «Великолепного века» очаровала новым образом на пляже: «Принцесса Хюррем».

Также Politeka писала, что звезда «Великолепного века» поразила ангельским образом в откровенном платье: даже Хюррем позавидует.