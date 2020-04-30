36-летняя немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, ставшая мегапопулярной после роли в сериале "Великолепный век", обескуражила милым снимком

Свежее фото звезда опубликовала в сторис на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото красотка в экстремальном мини платье в цветах сидит на скамейке, положив одну ногу на другую. Звезда надела колготки со стрелкой, что визуально сделало ее ноги еще длиннее и стройнее. Узерли поставила ножки таким образом, что засветила часть своих бедер.

Поклонники не смогли оставить комплименты своей любимой актрисе, так как в сторис такая функция отсутствует.

Ранее мы писали, что Мерьем Узерли поделилась кадром из свежей фотосессии. Мерьем позировала в черной майке. Ради горячего снимка девушка подняла руки вверх, посветив упругими прелестями, "тесно" обтянутыми плотной тканью майки.

Кроме этого, мы писали, что до карантина актриса выходила в свет без белья. На красной дорожке Мерьем появилась в эффектном платье, состоявшем из юбки-карандаша и верхней части из практически полностью прозрачной гипюровой сетки с цветочной вышивкой. Узерли выглядела настолько ярко, что ведущий мероприятия, на котором побывала знаменитая актриса, просто не мог сосредоточиться на вопросе для нее.

Напомним, что Мерьем Узерли впечатлила роскошным образом на красной дорожке: «Королева».

А еще Politeka писала, как сегодня выглядит Мерьем Узерли и другие красотки Великолепного века: "Роксолана уже не та".

Также Politeka сообщала, что Мерьем Узерли из «Великолепного века» повторила образ Роксоланы в реальной жизни: "Настоящая Хюррем".